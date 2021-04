Koeman se defiende tras su expulsión: "Faltar el respeto es insultar y no lo he hecho"

Roland Koeman se defendió en rueda de prensa tras ser expulsado en el FC Barcelona - Granada. El técnico holandés recibió el castigo directo, sin aviso previo, y tuvo que ver desde la grada más de 20 minutos finales del encuentro. El entrenador azulgrana subrayó tras el encuentro que no faltó al respeto al cuarto árbitro y que espera que le expliquen por qué fue expulsado de forma tajante. Según el acta, le llamó "personaje".

El entrenador del Barcelona, además, reveló que tuvo una charla nada más finalizar el encuentro con varios jugadores. En esa conversación constató la decepción de la plantilla por haber dejado escapar una oportunidad de oro ante el Granada para hacerse con el liderato y depender de sí mismos para ganar el título de La Liga.

Según Koeman, aún hay mucho campeonato por delante y todas las esperanzas están puestas en la próxima jornada de La Liga. El Valencia recibirá en Mestalla a los culés en uno de los encuentros más complicados de la jornada liguera.

Las claves

"En la segunda parte dominamos el partido. Para mí, analizando los dos goles en contra, es falta de concentración. A un lado no hemos marcado el segundo, y además, en algunas jugadas, no hemos defendido bien. El segundo gol, el centro... Eso nos ha costado el partido".

Aún hay opciones

"No hemos perdido La Liga. Estamos decepcionados, es un golpe durísimo porque dependíamos de nosotros mismos. Hay que preparar bien el partido del domingo y ver qué hemos hecho mal hoy. Para mí el domingo va a ser crucial para el final de temporada".

Su expulsión

"No me he equivocado, porque según el acta del árbitro, he faltado al respeto al cuarto árbitro y para mí no es así. Una falta de respeto es insultar. Hemos comentado varias jugadas que pasaron durante el partido, de una manera respetuosa hacia el cuarto árbitro. Quiero saber si es una falta de respeto, quiero saber qué palabras he usado, no he usado palabras feas, ni una vez".

Se defiende

"No me afecta. Si he usado palabras feas tengo que asumir que he hecho algo mal, pero no lo siento ahora. Hay que esperar sobre este tema, no puedo decir nada más".

Alineación

"Hay cambios en el equipo, hay cansancio, llevamos muchísimos partidos. Siempre intento poner al mejor equipo. Son muchas circunstancias".

Hay Liga

"Hablé con varios jugadores después del partido. Es importantísimo ir a ganar, porque el partido del domingo es crucial para nuestras aspiraciones de intentar ganar el campeonato. Es asumir la derrota y pensar en qué hemos hecho para luchar por ganar. Es poner energía, aprender de las cosas que hemos hecho mal hoy en la segunda parte, y cosas que hemos hablado. Hay mucho en juego, ningún equipo tiene un partido fácil y tienes que estar a un nivel altísimo".

Charla tras la derrota

"He hablado con varios jugadores, porque con el tema de la Covid-19 hay jugadores que no pueden estar mucho tiempo en el vestuario, pero había algunos jugadores mayores del equipo. Estaban decepcionados, hemos hablado del partido ya del domingo. Hay que asumir que hay que mejorar cosas y nada más".

