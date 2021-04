Escándalo en el Arsenal: Aubameyang, contagiado de malaria tras su viaje con la selección de Gabón

El parón de selecciones vuelve a protagonizar una polémica por la baja de un jugador clave. Aubameyang, delantero del Arsenal, no ha podido formar parte del último partido del equipo al haber sido ingresado por malaria. El jugador, internacional con Gabón, acudió con su selección durante el último parón y, como él mismo ha confirmado, se contagió de malaria durante esa estancia.

Aubameyang, sin ir más lejos, se tuvo que perder el duelo de su equipo en la Europa League con el pase a semifinales en juego. Determinante durante todo el año para Arteta, ya fue baja en la última jornada de la Premier League y, días después, el propio delantero se ha encargado de disipar todo tipo de dudas sobre su ausencia en el césped.

"Hola chicos, gracias por todos los mensajes y llamadas. Desgraciadamente, contraje la malaria mientras estaba de servicio con la selección nacional en Gabón hace unas semanas", ha desvelado Aubameyang en un pequeño comunicado publicado en sus redes sociales y que ha recibido mensajes de ánimo como el de Monreal o Choupo-Moting.

"He pasado unos días en el hospital esta semana, pero ya me siento mucho mejor cada día gracias a los magníficos médicos que detectaron y trataron el virus tan rápidamente. No me sentía muy bien las dos últimas semanas, pero pronto volveré con más fuerza que nunca", ha explicado en esta publicación. Su fecha de regreso de desconoce, pero por el momento se perderá más de tres partidos con el equipo inglés.

Gabón disputó dos partidos en el último parón correspondientes a la clasificación para la Copa África. La selección de Aubayemang ganó ante Congo y perdió contra Ángola, con el delantero del Arsenal disputando solo el primero de los dos partidos. Dos citas que concluyeron el 29 de marzo tras la derrota y que le han pasado factura al ex del Dortmund.

Aubameyang supone una dura pérdida para Arteta. De hecho, la mayoría de encuentros que se ha perdido esta temporada han sido por problemas físicos y no por decisión del entrenador. En total, el atacante suma 33 presencias en lo que va de campaña y 14 dianas en su cuenta particular. Tres goles en Europa y nueve en la Premier League son algunos de los datos que le respaldan.

Conflictos con la selección

No es la primera crisis que se abre entre Aubameyang y la federación de Gabón. La más reciente se produjo en noviembre, cuando los problemas logísticos del conjunto nacional dejaron encerrados en el aeropuerto durante varias horas a toda la plantilla. Aubameyang lo publicó en redes sociales, criticó la gestión de la CAF y situó la organización del equipo nacional en el centro del huracán.

Esas palabras en redes, además, le costaron una sanción económica. La Confederación de Fútbol Africano le echó en cara menospreciar la imagen del organismo africano y le impuso una multa por el mensaje. Cinco horas encerrados en el aeropuerto, una notable polémica en el Arsenal por las condiciones en las que estaba su jugador y un castigo al propio Aubayemang por denunciarlo públicamente.

