El príncipe de Johor confirma que negocia con Lim por el Valencia, pero avisa: "Hay problemas"

¿Qué ha pasado con el príncipe de Johor? Los aficionados valencianistas se estarían preguntando eso en los últimos días tras el impacto que generó su aparición en escena para el futuro del club. Su nombre se desvanecía en el entorno del Valencia, pero eso no significa que se descartara su entrada entre el personal que maneja la entidad. Siguen las negociaciones y Tunku ha roto su silencio.

El domingo hubo una reunión entre el heredero de Johor y Peter Lim. La conversación giró en torno a llegar a un acuerdo para la llegada del príncipe a la entidad, pero el encuentro no acabó en buen puerto. De momento, solo se sabe que las negociaciones se retomarán más adelante.

Precisamente, este jueves el club che cumple 102 años de historia y al príncipe se lo han recordado en Instagram. Un aficionado del Valencia le ha recordado esta fecha tan especial y, de paso, le ha preguntado lo que todos quieren saber, si va a comprar el club.

El príncipe de Johor ha aprovechado la pregunta para volver a actualizar el estado de su posible llegada a la ciudad del Turia, tal y como ha hecho a lo largo de estas semanas desde que destapara su deseo de ponerse a los mandos de la nave che. Y Tunku no se mordió la lengua y dio a sus seguidores lo que pedían.

"Sí, hubo una discusión con el propietario para que compartiera el club, pero está en espera debido a alguna complicación y los problemas deben resolverse", desveló desde su perfil en la red social en respuesta a la pregunta del aficionado.

El último mensaje del príncipe de Johor

Esto quiere decir que la operación sigue en marcha, aunque con su intención solo no basta. Lim tiene poco margen de maniobra: si las autoridades levantan la ATE se perderían muchos millones y no puede vender más del 51 por ciento de sus acciones si no quiere que le retiren la quita que se va por encima de los 60 millones que le aplicó a la deuda.

Todavía no hay nada decidido entre el príncipe de Johor y el Valencia. Lo que es seguro es que la relación de este con Peter Lim sigue siendo muy buena y el gran 'aval' para su llegada al club. Por si había dudas, ya se encargó el propio heredero de lanzar un guiño al magnate en otra de sus respuestas: "Lim salvó al Valencia de la banca rota. Definitivamente, él es mejor que yo". ¿Podrá tranquilizar eso al aficionado che o al contrario?

