Bartomeu dormirá en el calabozo: se acoge a su derecho a no declarar

Josep Maria Bartomeu permanece detenido en la Comisaría de Les Corts, donde pasará la noche, tal y como se ha podido conocer. El que fuera presidente del Barcelona fue detenido en la mañana de este lunes 1 de marzo después de los registros cometidos en medio de la operación 'BarçaGate'.

El expresidente, así como el que fuera su asesor Jaume Masferrer, el todavía director general del club blaugrana, Óscar Grau, y el jefe de los servicios jurídicos, Romà Gómez Ponti, se han acogido al derecho a no declarar después de que tuviesen la oportunidad de prestar declaración a partir de las 18:30 horas de este lunes.

Amparados por el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tanto Bartomeu como los tres dirigentes se han acogido al derecho a no declarar. Romà Gómez Ponti ha sido puesto en libertad, pese a no declarar, pero su misma suerte no la ha tenido el expresidente culé.

Salió por la parte trasera de la Comisaría de Les Corts sobre las 20:23 horas. Él no habló, pero su abogado sí que lo hizo: "No ha declarado y la Policía lo ha dejado en libertad. No le han citado en el Juzgado. Lo de cargos no existe. Romà está en libertad y no tiene nada que esconder. Sigue siendo el responsable jurídico del club. Y no está citado para declarar ante el Juzgado".

Además, Óscar Grau también podrá dormir en su casa, no así Bartomeu y Masferrer. Siguen en dependencias policiales y, legalmente, pueden continuar detenido hasta 72 horas. Josep Maria Bartomeu está siendo defendido por el abogado Hernández, mientras que Masferrer, quien también continúa detenido, tiene como letrado a Olga Tubau.

Detenciones

La noticia saltó en la mañana de este lunes. En la Ciudad Condal, marzo llegó con los Mossos d'Escuadra poniendo rumbo a las oficinas del Barcelona. En el marco de la operación 'BarçaGate', miembros del cuerpo de policía catalana se personaron en el Camp Nou para llevar a cabo nuevos registros que pongan luz a lo sucedido unos meses atrás.

Fue a finales de 2020 cuando estalló la presunta implicación de importantes miembros de la cúpula del club blaugrana en la difamación de miembros de la actual plantilla del Barcelona, así como de ex de la institución, en las redes sociales. Bartomeu, Grau, Gómez Ponti y Masferrer fueron los cuatro detenidos que posteriormente trasladaron a la Comisaría de Les Corts.

Los Mossos emitieron en la tarde de este 1 de marzo un comunicado informando de todo lo sucedido: "Durante el día de hoy, efectivos del Área Central de Delitos Económicos de la División de Investigación Criminal (DIC) han llevado a cabo actuaciones en virtud de una investigación por presuntos delitos relativos al patrimonio y el orden socioeconómico".

Los agentes de los Mossos d'Escuadra, en las oficinas del Barça del Camp Nou en el marco de la investigación por el 'Barçagate' EFE

"Estas actuaciones se han materializado en 4 detenciones y 5 entradas y pesquisas en diferentes espacios, tanto de sociedades como de particulares, en búsqueda de material útil para la investigación. Una de estas entradas se ha llevado a cabo en algunos departamentos concretos de las oficinas del Camp Nou", continuaba la nota.

"Desde la Policía de la Generalitat-Mossos queremos destacar la actitud y colaboración de la entidad azulgrana tanto en los registros que se han hecho hoy como durante el transcurso de la investigación. La investigación, que se ha prolongado durante casi un año, sigue activa", sentenciaron los Mossos en su comunicado oficial.





[Más información: Los mejores memes de la detención de Josep Maria Bartomeu por el 'Barçagate']