Rummenigge no se 'corta' con el sueldo de Messi en el Barça: "Me reí al verlo"

En el Bayern Múnich siguen sin dar crédito de la situación financiera del Barcelona. Hace unas semanas, Karl-Heinz Rummenigge, consejero delegado del club bávaro, hablaba de la deuda culé y se asumbraba -"Leí sobre las deudas del Barcelona y casi me atraganto", dijo-. Ahora el 'Káiser' ha vuelto a hablar del Barça y lo hace del sueldo de Leo Messi tras su filtración.

Rummenigge ha hablado para Corriere dello Sport y sobre la filtración del salario de Messi fue claro: "Me reí...", cuenta sobre su reacción. Y mandó un mensaje al delantero argentino: "Solo puedo felicitarlo, porque logró hacer un contrato astronómico...", añadió. El Bayern se desmarcó hace ya tiempo de la posibilidad de fichar a Messi, siendo ahora el PSG el gran favorito a su fichaje.

Sobre la locura culé con Messi, Rummenigge lo analizó con calma: "En los últimos diez años todos hemos cometido errores, porque hemos gastado cada vez más a favor de jugadores y agentes. La pandemia ha demostrado que tenemos que dar marcha atrás y volver a un modelo más racional. Espero que sea posible, pero no será fácil", señaló.

Messi, pensativo La Liga

Siguiendo hablando del aspecto económico, Rummenigge habló del tope salarial que se podría instaurar para tener mayor control sobre los clubes y la economía: "Quizás sería una buena iniciativa, pero en 2008 con Platini como presidente de la UEFA e Infantino como director general, fuimos a Bruselas para ver si era un camino viable: los políticos siempre nos han dicho que iríamos contra la ley europea. Quizás ahora sea el momento adecuado para hacer una nueva iniciativa y corregir lo que hemos estado haciendo en los últimos diez años".

Reforma en Champions

Rummenigge también habló de otra reforma, esta deportiva, que está en camino, la de la Champions League: "Será mucho más espectacular y animada que la fase de grupos de hoy, que a menudo resulta aburrida. Será más complicado clasificar y más ilusionante".

Y como habló para un diario italiano, a Rummenigge le preguntaron cómo veía a la Juventus de Cristiano Ronaldo: "Cuando compraron a Ronaldo tenía curiosidad por ver cómo funcionaba: funcionó muy bien. Hace unos meses estuve en Turín para una reunión, Agnelli me mostró el nuevo polideportivo y estaba Ronaldo en el vestuario con el pecho desnudo: pocas veces he visto un cuerpo así, me dio la impresión de estar entrenado al 100 % para continuar unos años más en un nivel alto".

