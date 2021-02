Dembélé, a examen: los 145 millones, la sombra de Neymar, Mbappé y el PSG

Este sábado Ousmane Dembélé jugó su partido número 100 con el Barça después de cuatro temporadas. Entremedias, el jugador de tan solo 23 años se ha visto entre la espada y la pared continuamente. Problemas con sus caseros, acusado por llegar tarde a los entrenamientos, una dieta un tanto cargada de comida basura y, sobre todo, problemas físicos. Todo esto queda atrás este martes cuando Bjorn Kuipers pite el inicio del duelo ante PSG y el francés viva uno de sus grandes retos con la camiseta azulgrana.

El extremo ha tenido difícil llegar a esta cifra por las lesiones que han atormentado su paso por el Barça, pero este partido 100 elevó el coste de su traspaso que aún podría elevarse hasta los 145 millones. Dembélé llegó a la Ciudad Condal en 2017 después de que el equipo culé pagase, en principio, 105 millones fijos. De los otros 40, eran muy fáciles de conseguir 30 ya que recibían diez cuando el Barça se clasificara para la Champions League dos veces y otros 20 cuando el jugador alcanzara ese número de choques. Para completar la cifra, los azulgranas tendrían que ganar la máxima competición continental dos veces.

Siempre en entredicho, 'El mosquito' afronta este martes el primero de los pasos que tiene que dar el Barça para activar al menos una vez esa cláusula. Enfrente estará un Paris Saint-Germain que, sin duda, marcó su carrera y la marcará en su futuro. Creció en la cantera del Stade Rennais y allí ya captó la atención del equipo capitalino. Pero el Borussia Dortmund se adelantó, pagó 15 millones después de que el jugador acabase de debutar y se fue a Alemania a triunfar. Solo tardaría otro año en llamar la atención del equipo culé que le designaría como el sucesor de Neymar Jr.

Ahora, está viviendo su mejor temporada desde que llegó a la Ciudad Condal y una buena actuación en la eliminatoria que tendrá su primera velada este martes en el Camp Nou impulsaría su carrera de forma definitiva. Todo lo que se vio de él en esas primeras temporadas en la élite se está viendo confirmado de forma parcial con Ronald Koeman. Aunque la lesión de Ansu Fati haya sido el principal motivo de su impulso, su momento en el Barcelona ha llegado.

La sombra de 'Ney'

Neymar se marcharía a París después de que el conjunto parisino desembolsara los 222 millones de su cláusula de rescisión y esto provocaba que los culés se lanzaran a por Dembélé. Hubo varios nombres que podían haber llegado a un Barça cargado de billetes que, con el paso de los años, han demostrado no haber sabido gestionarlos, pero finalmente fue el jugador francés. Las altas expectativas sobre él se tradujeron en que ha estado más tiempo de baja que en activo.

Quizá fuera la sombra de Neymar, que se colocó rápidamente sobre el joven futbolista, la que provocó que no pudiera empezar con buen pie su etapa en Barcelona. Fichó en agosto de 2017 y en septiembre ya se lesionó de gravedad. Nueve problemas físicos diferentes han puesto en jaque su carrera, ya que en los últimos veranos ha estado en entredicho su futuro. Le ha costado tres años, pero el momento en el que más cerca ha estado de parecerse a 'Ney' es este.

El brasileño no podrá estar en el Camp Nou por culpa de una nueva lesión y su duelo tendrá que aplazarse a una nueva cita. Neymar también es un especialista en cuanto a los problemas físicos se refiere, ya que se ha perdido tres de las últimas cuatro eliminatorias de octavos de la máxima competición continental. Quiere estar en la vuelta y ahí podrían verse las caras. Todos los veranos en los que se ha hablado del regreso del ex de Santos a Can Barça también afectaban a un Dembélé que encontrará su motivación particular en estas cuestiones.

Y la de Mbappé

Al que sí podrá tener enfrente es a Kylian Mbappé. Su compatriota, con el que consiguió el Mundial de 2018, pudo haber paralizado la llegada a Barcelona de Dembélé, ya que el Barça también estuvo en la terna para hacerse con el actual jugador del PSG, tal y como reconoció Jordi Mestre recientemente. La dirección deportiva se decantó por el ex del Dortmund, entre otras cosas, porque en esa pelea no tenían nada que hacer ante París, la ciudad en la que nació el delantero, y Madrid, su gran sueño.

Aunque lo de Mbappé estaba atado, los capitalinos tenían a Dembélé como la alternativa al jugador nacido en París, por lo que sus carreras pudieron cruzarse. Si el delantero francés elegía al Real Madrid en ese momento, el PSG estaba dispuesto a poner esos más de 100 millones por el entonces jugador del Borussia Dortmund. Hasta ahora, parece que la entidad regada por los petrodólares de Nasser Al-Khelaïfi se llevó el mejor plato.

'El mosquito' tendrá en esta eliminatoria también el foco de un país que espera mucho de él, por lo que en este cruce de octavos de final no solo hay en juego un pase a la siguiente ronda de la Champions. El 'Caso Messi' lo eclipsa todo, pero, dentro de las diferentes batallas que existen, la situación de Ousmane Dembélé es especial. El futuro del Barça puede también estar en sus manos si el argentino se marcha el próximo verano y parece que el galo quiere demostrar que puede aguantar el peso del equipo sobre su cuerpo liviano.

