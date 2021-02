Koeman: "Messi es el mejor del mundo, pero Mbappé te puede complicar las cosas"

Vuelve la Champions League y lo hace con un duelo de altura entre el Barcelona y el PSG. El morbo de ver a Kylian Mbappé jugando en España o de Leo Messi, pretendido por el conjunto parisino, ponen más atractivo al duelo estrella de los octavos de final. Sobre esto ha hablado Ronald Koeman en la tradicional rueda de prensa previa al encuentro.

Jugar la ida en casa

"Afrontamos la eliminatoria con muchísima ilusión. Hace tiempo sabemos que es una eliminatoria durísima porque el PSG tiene un equipo fuerte. Es una eliminatoria muy interesante porque el Barça ha mejorado en los últimos meses y ellos tienen calidad. Van a ser dos partidos interesantes y bonitos".

¿Cómo está Piqué?

"Gerard está bien; lleva cuatro cinco días entrenándose con el grupo. Tenemos buenas sensaciones sobre su físico, pero tengo un día más para decidir si va a estar en la lista. Porque ha estado un tiempo fuera. Hablaremos y decidiremos mañana por la mañana".

Exigente partido para la defensa

"Podemos poner a cualquier defensa. Han hecho buenos partidos, han tenido también sus errores porque es parte del juego. Pero no tengo ninguna duda sobre nuestros chavales. Es un partido táctico en el que pensamos que podemos dominar y en el que hay que frenarlos arriba. Luego habrá que tomar decisiones".

Neymar Júnior, lesionado durante el partido del PSG de la Copa de Francia Reuters

La lesión de Neymar

"Hay que proteger a este tipo de jugadores como Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo. Nos deben dejar disfrutar de su calidad. Los árbitros los tienen que defender. Pero el fútbol también tiene contacto. El fútbol es un deporte de contacto y son los árbitros los que deben medir cuándo una entrada es fea".

¿Araújo está descartado?

"No ha entrenado porque no llega para el partido de mañana. Y eso es para cualquier jugador. Si un jugador está en la lista, tiene opciones".

Eliminatoria más igualada

"Después del sorteo dije que creía en mi equipo y en los jugadores. Hemos mejorado el juego y los resultados, pero desde el sorteo pensé que era una eliminatoria igualada por nuestra historia y los jugadores que tenemos. Afrontamos con ambición esta eliminatoria, con confianza".

Bajas de Neymar y Di María

"Para cualquier equipo es importante tener a todos los jugadores disponibles; como Araújo, Sergi Roberto, Ansu Fati, Coutinho. Hay que vivir con estos problemas y tener otros jugadores preparados. No temo nada porque confío en mis jugadores, pero respetamos al contrario. PSG tiene historia y es candidato. Hay que intentar mejorar el partido. Cada equipo tiene virtudes y defectos, ojalá los podamos aprovechar mañana".

Ousmane Dembélé, durante un partido de esta temporada LaLiga

El cambio de Dembélé

"Gran parte de este papel es del jugador mismo. El entrenador debe intentar llevar un ambiente dentro de la plantilla, pero eso es un asunto de los jugadores. En el tema físico, hay muchos jugadores que han mejorado. Y ese es un tema muy importante para explotar la calidad. Le hemos ayudado para soportar la presión que hay aquí, pero lo más importante es el jugador, que ha cambiado cosas".

¿Qué tipo de PSG espera?

"No sé, hay que esperar a ver cómo vienen. Son dos partidos y si tú juegas el primer partido fuera de casa quieres sacar un buen resultado y marcar. Creo que es su pensamiento. Pero también es un equipo que quiere dominar. A nosotros nos gusta tener el balón, dominar y tener oportunidades. Y es muy importante tener la portería a cero en el partido de mañana".

¿Podría enumerar virtudes y defectos del PSG?

"No. Nosotros analizamos al contrario. Miramos si un equipo aprieta o no arriba, si presiona. Y vemos sus virtudes. Mbappé arriba, la velocidad. Hay que tener muy buena defensa cuando no tengamos el balón".

¿Falta una gran victoria de este Barça?

"No. Parece que pasamos cada tres días un examen. Estamos en el buen camino. En cualquier partido, y en todos los partidos que hemos perdido, hemos tenido las mejores oportunidades de marcar. Pero son cosas que pueden pasarle a cualquier equipo y en cualquier partido".

Messi vs. Mbappé

"Messi es el mejor jugador del mundo y lo necesitamos en su mejor forma. Mbappé es rapidísimo y te puede complicar mucho las cosas, pero vamos a hacer un partido bonito porque estos partidos son para disfrutar".

Jordi Alba ha dicho que no iba a engañar y que era mejor que no jugase Neymar...

"Para tener el mejor partido, los mejores tienen que estar en el campo. Nunca se sabe si un equipo, cuando falta un jugador tan grande como Neymar, reacciona. Los dos equipos tienen bajas importantes. Ojalá todos puedan estar en unas semanas para saber quién es el mejor".

Kylian Mbappé, durante un partido con el PSG REUTERS

¿Marcaje especial a Mbappé?

"No soy partidario a poner alguien con un marcaje individual. Lo único es que sabemos dónde podemos jugar, dónde tener gente entre las líneas. Y lo que hay que hacer es estar bien organizado para cuando tengamos el balón".

El PSG y los guiños a Messi

"No sé si han tenido esa intención. No es mi tema. Mi tema es preparar el partido. Messi es el jugador del Barça y tengo muchísimas esperanzas".

Favoritos para la Champions

"No dije que hubiera equipos mejores, sino que había jugadores jóvenes a los que no se podía pedir ya ganar la Champions. Nosotros queremos competir".

