Al-Khelaïfi, presidente del PSG, increpado a su llegada a Barcelona: "Deja a Messi, ladrón"

Lamentables imágenes las que se han podido ver en la llegada del presidente del PSG, Nasser Al-Khelaïfi, a la ciudad de Barcelona cuando ha sido increpado e insultado por algunos aficionados del Barça. El máximo dirigente no ha prestado atención a los comentarios lanzados por parte de estos energúmenos que pretendían encontrar una reacción polémica en el presidente del conjunto parisino.

Al-Khelaïfi ha llegado a la ciudad condal acompañado de una persona directa de su equipo y tras bajarse del coche en el que habían llegado, tuvieron que sufrir como los improperios, insultos y gritos salían una y otra vez de la boca de estos indeseables que protagonizaron una imagen realmente lamentable que no concuerda ni con los valores del FC Barcelona, ni de su afición ni con lo que representa un partido de Champions y de estas proporciones.

El conflicto estuvo ocasionado por los rumores que existen desde hace varios meses de un posible fichaje de Messi por el PSG. Por este motivo, al ver la presencia de Al-Khelaïfi, algunos aficionados vieron en él la figura que amenaza la continuidad del astro argentino en la ciudad condal.

Al-Khelaïfi increpado e insultado a su llegada a Barcelona



"Deja a Messi, LADRÓN"



La realidad es que el futuro de Leo Messi está siendo el gran debate en España y en Francia y cada vez más, las posturas parecen posicionarse hacia una salida del argentino rumbo a París. El astro del Barça se encuentra ante una situación muy especial y es que, el si el PSG lo quiere de verdad, no tendrá ni qué negociar con el Barça, ya que Leo será libre en apenas unos meses.

En la cancha del conjunto azulgrana está la pelota para intentar ganar el punto de la posible renovación de Messi, algo de lo que no se ha hablado aún con cierto peso. Parece que el '10' quiere agotar esta temporada para tomar una decisión, consciente de que ofertas no le van a faltar y de que en Can Barça, especialmente tras las elecciones, harán todo lo posible porque se quede.

Mientras tanto, el culebrón Messi sigue generando mucha polémica y algunos no han podido soportar esta presión y se han dedicado a insultar directamente a Nasser Al-Khelaïfi al que dedicaron improperios como "cabrón" o frases como "deja a Messi, ladrón". Sin duda, faltas de respeto totalmente inadmisibles.

Presión desde Francia

Este esperpéntico episodio llega además tan solo unas horas después de que la prensa francesa se haya dedicado a calentar el choque entre el Barça y el PSG con un artículo en el que demostraban que la opción de que Messi termine en el Parque de los Príncipes es real y que es más viable que nunca, ya que ningún club se ha enfrentado nunca a este interés con un Messi que terminaba contrato y sin renovación a la vista.

Lanzamiento de falta de Leo Messi Reuters

Sin duda alguna, Messi podrá el morbo y el picante a un auténtico partidazo que se presenta clave, junto con el de la vuelta, en la temporada de ambos equipos. El Barça está casi eliminado de la Copa del Rey y con el título de liga muy complicado, mientras que el PSG está inmerso en la pelea por la Ligue 1, pero con el claro objetivo de levantar su primera orejona después de haber caído en la final ante el Bayern Múnich el año pasado. Una derrota en la eliminatoria sería un duro fracaso para ambos y un motivo para alejarse de Leo Messi.

