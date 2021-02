Consejo a Messi: "El Manchester City es la mejor opción"

Leo Messi sigue siendo uno de los protagonistas del mercado de fichajes, aunque él ni siquiera se refiera al tema. El burofax que envió al Barcelona para pedir salir del club antes del cierre del mercado de fichajes no ha sido olvidado y aunque pasa por un buen momento en lo deportivo, su futuro todavía no está cerrado.

Manchester City, PSG o incluso la Juventus de Turín de Cristiano Ronaldo son algunos de los pretendientes que tiene el '10' del Barça, sin descartarse, por supuesto, que pueda acabar aceptando la renovación con el conjunto azulgrana a pesar de todos los escándalos.

Sobre el futuro de Messi ha hablado Pablo Zabaleta en Sunday Mirror Sport. El exfutbolista, que fue compañero de Leo en la selección de Argentina, ha asegurado que la mejor opción de futuro para su compatriota pasa por abandonar el Camp Nou y reencontrarse con Guardiola en el Manchester City.

Pablo Zabaleta, en un partido ante el Barcelona Alejandro García Agencia EFE

Zabaleta, quien ya habló sobre esto hace unas pocas semanas, ha señalado que "si Lionel Messi decide dejar el Barcelona y quiere jugar en la mejor liga, entonces tiene que experimentar la Premier League por sí mismo. Es algo que le interesará, porque todos los jugadores que conozco siempre me preguntan cómo es la Premier League".

"Leo ha estado en La Liga durante años y creo que sería una gran atracción para él experimentar el fútbol inglés. Y el Manchester City ofrece las condiciones perfectas. Conoce muy bien a Pep, conoce -al director deportivo- Txiki Begiristain y -al director ejecutivo- Ferran Soriano, y también al 'Kun' Agüero. Sería una gran decisión si Leo se marcha del Barcelona. Pero si eso es lo que quiere, sería bueno para él ir a un club que ya tiene gente que puede ayudarlo a asentarse", continuó el exjugador.

Añadiendo que "cuando has estado en un club durante tanto tiempo, mudarte a un lugar nuevo puede ser muy extraño. Estoy seguro de que clubes como el Paris Saint-Germain y la Juventus también estarían interesados en ficharlo, pero creo que el City sería el mejor lugar para ir después del Barcelona".

Culebrón culé

Lo que sí le extraña a Zabaleta es todo lo que está sucediendo en Can Barça: "Nunca pensé que veríamos una situación en la que Leo no quisiera ser jugador del Barcelona. Creo que es ridículo que el Barcelona pueda cometer tantos errores que alguna vez se sienta infeliz de formar parte de ese club. Quizás el nuevo presidente convenza a Leo de que se quede porque sé que su familia está realmente asentada en Barcelona. Pero si decide irse, me encantaría verlo en el City".

