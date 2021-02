Dembélé: "Messi me dice que me calme, es una inspiración para mí"

El Camp Nou acoge el primer partido de la eliminatoria, de octavos de final de la Champions League, entre Barcelona y PSG. En un partido en el que no hay favoritos y los de Pochettino llegan con importantes bajas, el Barça quiere sacar ventaja para el duelo de vuelta en el Parque de los Príncipes. Sobre todo ello ha hablado Dembélé para los medios de la UEFA.

Remontada del 2017

"Es un partido que ya ha pasado a la historia. El Barça logró remontar un 4-0, que ya es difícil y en Champions más, con un gran equipo, con jugadores de talla mundial como Neymar, Leo y Andrés Iniesta".

¿El PSG quiere venganza?

"No sé si es una cosa de los medios, pero nosotros no hablamos de eso. Sabemos que será un partido difícil. Conocemos al PSG, es el último finalista de la Champions League y este año otra vez favorito para ganar el título. Aquella remontada fue hace cuatro o cinco años y ha habido muchos cambios en ambos equipos".

Kylian Mbappé, en un partido del PSG durante la temporada 2020/2021 Reuters

¿Ha hablado con Mbappé y Kimpembe?

"No, no hemos hablado. Presnel (Kimpembe) se ha convertido en un fijo en el PSG y de Kylian es difícil ponerle más calificativos. No nos estamos 'picando' con mensajes por WhatsApp ni nada de eso. Va a ser una gran eliminatoria".

Evolución en el Barça desde 2017

"He cambiado mucho, incluso físicamente, pero lo que no han cambiado son mis ganas de trabajar y de aportar cosas al equipo y de ayudar a mis compañeros. Tuve muchos problemas físicos. Este año voy mucho mejor. Pero desde mi llegada en 2017 al club más grande del mundo muchas cosas han cambiado. Cuando llegué, era muy frágil. Incluso cuando empecé profesionalmente en el Stade Rennais y después en el Borussia Dortmund, era muy frágil y he evolucionado mucho en Barcelona con los preparadores físicos. Mi forma de entrenar, mi forma de prepararme para los partidos, todo eso ha cambiado".

Vestuario de estrellas

"En el Barça hay jugadores de clase mundial. He podido compartir vestuario con Andrés Iniesta o Luis Suárez, que me dieron muchos consejos cuando llegué. También está Lionel Messi, que me da consejos. Verlos jugar en los entrenamientos, regatear, colocarse..., eso me inspira".

Messi y Dembélé celebran un gol con el Barcelona Reuters

Consejos de Leo Messi

"Me dice cómo situarme y cuándo pasar, porque me gusta regatear, cuando tengo el balón, me gusta ir hacia adelante, solo. A veces me dice que me calme, que salga, que espere a un compañero, que no vaya siempre a regatear a tres o cuatro rivales -risas-. Leo es un genio, todos lo conocemos. Es el mejor futbolista de la historia. Él fue una inspiración para mí cuando era más joven y todavía lo es. Honestamente, es un honor para mí jugar con él".

Llegada de Koeman a Can Barça

"Con su llegada han cambiado muchas cosas. Sobre todo, en los entrenamientos, en la preparación de partidos. Estoy entrenando muy bien y físicamente nos sentimos muy bien, creo que el equipo está en lo más alto. Humanamente, la forma en que maneja al grupo es muy buena. Todos están contentos con su llegada y el trabajo que está haciendo. Queremos ganar títulos".

Antoine Griezmann

"Realmente sabe cómo hacer todo. Le gusta combinar con los compañeros y pedir el balón al pie o al espacio. Sinceramente, es uno de los jugadores que más me gusta en el fútbol actual".

Autodefinición

"Me resulta difícil describirme. Me gusta regatear, ayudar a mis compañeros a marcar goles, marcar yo también. Qué más se puede decir...".

