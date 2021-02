Simeone: "¿Si hay Liga? Las opiniones son distintas según los resultados"

El Atlético de Madrid se dejó dos puntos en el partido ante el Celta de Vigo, correspondiente a la jornada 22 de La Liga. Y se puede decir que los perdió porque hasta el minuto 90 fueron suyos, pero un gol de Facundo Ferreyra cuando se cumplía el tiempo reglamentario acabó con el empate a 2 definitivo en el marcador. Sobre todo ello habló en rueda de prensa Simeone.

Sensaciones tras el empate

"Me quedan un montón de cosas positivas. Chicos que venían sin jugar y han hecho un gran partido, el segundo tiempo de Lodi, Kondogbia, Torreira… Correa demostrando como trabaja y exige al rival… son cosas muy importantes de cara al futuro. Empezó el partido complejo, ellos juegan muy bien, no hubo muchas ocasiones de gol, pero ellos tenían un dominio posicional. En el segundo tiempo mejoramos con el cambio de sistema, Torreira y Kondogbia presionaron más alto, tuvimos mejor presión a la salida de pelota, llevamos el partido bastante bien y en una muy buena jugada final de ellos termina en un empate que creo que fue justo. Quizás no merecíamos el gol al final del primer tiempo y ellos lo encontraron igual al final del partido".