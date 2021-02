Núñez, viceconsejero de Madrid: "El deporte no puede ser un bien de lujo con un IVA al 21%"

De lucirse en las canchas de baloncesto a gestionar el deporte madrileño. Roberto Núñez (Madrid, 1978) cambió el balón naranja por la carpeta y los despachos cuando en 2015 se convirtió en diputado regional con Ciudadanos. En 2019, tras el acuerdo entre el partido liberal y el PP, Ignacio Aguado le situó como uno de sus colaboradores más cercanos. Núñez pasaba a ser viceconsejero de Deportes.

Exjugador del Real Madrid, Bilbao Basket, Lucentum Alicante o Zaragoza, entre otros, se arriesgó para incorporarse al mundo de la política. Una decisión complicada, pero que con el tiempo parece haber valido la pena.

El Viceconsejero reconoce a EL ESPAÑOL, con quien tiene una extensa charla, que muchos de sus amigos le advirtieron de dónde se estaba metiendo. Sin embargo, él, que se define como un tipo pragmático y al que le gusta escuchar, primó la posibilidad de poder hacer cumplir las exigencias de un mundo que conocía a la perfección: el del deporte.

"Soy una persona que intento aprender de todo el mundo, muy accesible, que me gusta escuchar y tener todos los puntos de vista a la hora de tomar decisiones". Con esa premisa le ha tocado lidiar con la crisis sanitaria de la Covid-19, la crispación política o los golpes de un temporal como Filomena, que arrasó varios centros deportivos de la Comunidad.

Pregunta: Con las fechas en las que estamos. La Copa ACB en el horizonte. ¿Cómo la ve?

Respuesta: Es un evento de interés máximo que viene a la Comunidad de Madrid. Con restricciones en el tema de aforo, que además es competencia del Consejo Superior de Deportes, pero la celebración del evento tiene mucho interés deportivo, que todos podemos seguir desde la televisión y con ganas de seguir teniendo actividad deportiva en la Comunidad. Tenemos un calendario para el 2021 muy interesante.

¿En qué momento se confirma que no va a haber público?

La negociación se hizo el año pasado. Actualmente, lo que son la liga de fútbol profesional y la ACB están bajo los parámetros del CSD y, en ningún momento, a día de hoy, han permitido la posibilidad de que haya público. Nosotros sí tenemos la posibilidad a nivel de Comunidad de Madrid de plantear un escenario con un aforo, por supuesto reducido, pero en este caso la competencia es del CSD y ya han mostrado su decisión de que no haya público.

Por lo que entiendo, si dependiese de ustedes, habría un aforo mínimo. Y más conociendo como usted lo que es la Copa de baloncesto. Hubiesen admitido un poco de público.

Me hubiera gustado. Hicimos un campeonato de España de pádel y metimos 1.500 personas. Una instalación como la del WiZink, en la que se puede mantener una distancia de seguridad, con el uso de mascarilla, con la renovación del aire y que tiene aforo para 17.000 personas, creo que es absolutamente prudente.

El deporte con público tiene un factor importante, pero hay que ser responsables y ya habrá momentos de plantear eventos deportivos con el WiZink lleno, que ojalá sea cuanto antes.

Ha recordado el evento de pádel con público. ¿Les constan datos de que no hubo ningún brote relacionado ni caso de contagio?

No tenemos ninguna constancia de que hubo ningún tipo de caso. Las probabilidades de producir contagio que tenemos, incluso con estudios nacionales e internacionales, en gimnasios de la Comunidad de Madrid, hablamos de que es inferior al 0,3%. Hoy salía un estudio de que hay un caso de cada 100.000 en gimnasios. La mascarilla, la distancia de seguridad, las medidas de higiene...

El deporte se ha demostrado que se puede practicar de manera segura y el WiZink es una instalación que tiene las mejores condiciones y unas medidas de seguridad muy estrictita. En ese aspecto no tenemos constancia de ningún caso en ese campeonato de pádel.

Les espera un año repleto de eventos deportivos. Rugby, fútbol sala, balonmano... ¿Cuál es el beneficio para la Comunidad ser la sede del deporte nacional?

Madrid tiene que ser un referente en deporte. También estamos trabajando en colaboración con el Ayuntamiento. Siempre entre dos administraciones potentes se tiene más capacidad para llegar a acuerdos. Las negociaciones sin público se optimizan, los eventos no tienen el mismo importe que cuando son eventos que tienen el público sin restricciones de aforo.

Estamos consiguiendo que el deporte no pare en la Comunidad de Madrid. A día de hoy ninguna instalación deportiva está cerrada, nos hemos adaptado a una situación sanitaria tan compleja con protocolos estrictos. Creo que es un éxito. A nivel nacional Madrid es un referente deportivo porque en ningún momento la actividad deportiva ha parado.

Roberto Núñez en la presentación de Urban Sports Comunidad de Madrid

Uno de los eventos de mayor relevancia es el de fútbol sala. Ha generado algo de dudas entre los aficionados. La RFEF cuenta con una instalación de reciente creación para el fútbol sala y pese a ello se va a realizar en el WiZink Center. ¿Cómo se han llevado las negociaciones y cuál es el punto a favor de tenerlo en el WiZink?

Es una instalación que es una referencia internacional, una de las mejores del mundo. Entiendo que, por parte de las Federaciones, quieran proyectar sus eventos deportivos y consideren el WiZink como una de las mejores opciones. No solo se ha negociado la Copa de España de fútbol sala, también la Copa de la Reina que se va a celebrar en un municipio de la Comunidad en un reciento abierto. No solo hacemos deporte en el WiZink, tenemos también otros eventos por otros municipios de la región.

En esos casos, ¿está la puerta abierta al público entre las opciones? El deporte no profesional está teniendo aficionados en las gradas.

Siempre vamos a ser responsables en el ámbito deportivo y estamos dispuestos a plantear un aforo prudente y responsable. Creemos que el deporte ejercido con responsabilidad a nivel de aforo lo podemos plantear. Siempre vamos a estar pendientes de la situación y evolución sanitaria. La prioridad es la seguridad. Nos gustaría que si la incidencia acumulada bajase sensiblemente en las próximas semanas, se pueda plantear un aforo prudente y responsable.

Es complicado el tema de fechas, pero desde la afición se pide el calendario del regreso del público. ¿Cuándo verían responsable que se pudiera abrir el aforo en las disciplinas que no está? ¿Cuándo sería viable?

Con la situación sanitaria que hay en este país, entiendo que sería muy aventurado fijar un calendario cuando la situación es tan dinámica. Los plazos los va a marcar la evolución sanitaria. Siempre planteamos una incorporación del público progresiva, con distanciamiento social y mascarilla. Y en instalaciones que puedan tener los requisitos necesarios. Sería muy aventurado plantear una fecha sin saber cómo va a evolucionar la situación sanitaria, pero con un público moderado, como está habiendo en algunos eventos culturales donde pueden asistir público, también podrían asistir al deporte. Pero desde un prisma de moderación y prudencia, con respeto a la situación sanitaria.

El ministro Rodríguez Uribes, ante las peticiones de Antonio Martín desde la ACB de igualar el mundo del deporte y el de la cultura, hizo una distinción entre los sectores. Usted conoce el mundo del baloncesto. ¿Estaría de acuerdo en que fuese igual la asistencia de público en eventos culturales que en deportivos en 500 personas, como pedía la ACB?

El sector del deporte está sufriendo mucho sin el ingreso de las taquillas. Es verdad que la situación de muchos clubes es compleja. Hay una crisis económica importante que hay que intentar minimizar. Siempre bajo el marco de la prudencia y seguridad, pero se debería de alguna manera valorar la posibilidad de empezar con aforos reducidos, pero que se pueda convivir.

Tiene cierto sentido que, si en algunos eventos culturales, que estamos muy a favor de que se pueda practicar una cultura segura, creo que el deporte también puede ser muy responsable y se pueda ir a instalaciones deportivas con medidas de seguridad, pero que puedas disfrutar de un evento deportivo. Es muy necesario para la afición y para los equipos.

Madrid es la única Comunidad de este país que permite que su licencia federada autonómica permita la movilidad en zonas restringidas de salud

Hablaba de cómo sufren las taquillas de los clubes. Gran parte de sus ingresos procede de las taquillas. ¿Tienen calculado cuál es el número de clubes que se han visto afectados o barajan alguna cifra?

A nivel más profesional, puedo decir que las conversaciones que tenemos con la liga ACB, no es solo la taquilla, también los patrocinios. Al final la situación económica es muy dramática para muchísimos clubes. Hemos intentado dar un apoyo a nuestras federaciones y clubes que se están viendo sensiblemente afectados. Hemos hecho alguna iniciativa, no solo económica para deportistas, también a nivel de competiciones federadas.

Madrid es la única Comunidad de este país que permite que su licencia federada autonómica permita la movilidad en zonas restringidas de salud, y permita la competición y entrenamiento. Es darle un valor añadido al deporte. Es una situación muy difícil, hay que convivir con una situación sanitaria muy compleja.

En algún momento hay que plantear, siempre con moderación y prudencia, tenemos que empezar a convivir con la situación para que la economía del deporte y de los clubes no se hunda del todo. Se podría plantear ya un escenario, en cuanto la situación sanitaria mejore, de aforo con restricciones y seguridad.

El vicepresidente Aguado presentó un plan de 1.000 millones de los cuales 600 irían para empresas. ¿En esos 600 hay un porcentaje para el mundo del deporte?

Hablamos de 85 millones de ayudas directas para autónomos y 85 para PYMES, en las que se va a encontrar todo el sector deportivo. Pero no solo eso. El deporte no puede ser considerado un bien de lujo con un IVA al 21%. El Gobierno de España subió en 2012 del 8 al 21 el IVA de los servicios deportivos. Por su incidencia en la salud, en el bienestar de las personas y por el ahorro en el coste sanitario que supone tener una sociedad más saludable, ya hemos presentado una proposición no de ley en el Congreso para rebajarlo del 21 al 10%. Sería un impulso para todo el sector, no solo para los usuarios, sino también para las empresas.

El Vicepresidente dijo que iba a enviar una carta para reunirse con el Ministro. ¿Les ha respondido?

Me consta que la carta ha sido enviada, supongo que en los próximos días tendrán la reunión, depende del Ministro. Ya se ha registrado la proposición y la vamos a someter a debate público en el Congreso. Es un buen momento de que todos los partidos planteen la importancia que le quieren dar al deporte y la importancia que tiene en los ciudadanos.

Más allá de la crisis generada por la Covid, Madrid también ha sufrido el temporal Filomena. Ha habido muchísimos daños en recintos deportivos, como en La Nevera de Movistar Estudiantes. ¿Cuál es el número de daños en toda la Comunidad?

Se han comunicado muchos daños en muchos municipios. Hasta un 50% hubo de daños estructurales. En el caso de La Nevera se ha procedido a la demolición con un contrato de emergencia y se va a hacer una reconstrucción de la instalación. Estamos trabajando para reparar lo antes posible el mayor número de infraestructuras. Con la declaración del estado de emergencia, muchos municipios tendrán capacidad directa de mandar los daños ocasionados por un temporal que ha sido una losa más.

Interior de la Nevera del Estudiantes tras el paso de Filomena.

Hubo clubes menores que Estudiantes que, por la respuesta tan rápida de la Comunidad por La Nevera, protestaron. ¿Han hablado con más entidades sobre los daños que han sufrido y cómo se va a implicar la Comunidad?

Hay que aclarar que esa infraestructura deportiva pertenece a un centro educativo de la Consejería de Educación, como tantas otras infraestructuras deportivas de centros educativos. Tratamos de dar solución al mayor número posible, pero el presupuesto de la Consejería de Deportes no es comparable al de la Consejería de Educación, incluso también a través del Plan de Inversión Regional, que también tiene una dotación para tratar de ayudar en municipios.

Al final, necesitamos ayuda a través de los próximos presupuestos, que van a ser fundamentales. Habrá un aumento presupuestario para poder acometer el mayor número de inversiones, pero necesitamos entre todas las administraciones que se pueda ayudar a subsanar este tipo de situaciones que son inesperadas y que generan dificultades.

El tema de los presupuestos parece un tema más político, pero cada Consejería tiene su pugna para ganar parte del presupuesto. ¿Qué se puede esperar de los presupuestos en el plano deportivo?

Hemos hecho una una apuesta indiscutible por el deporte de la Comunidad de Madrid. El deporte pertenece a la Consejería de la Vicepresidencia y queremos que eso tenga también incidencia en los presupuestos. Pero, hasta que no se puedan, de alguna manera, negociar y sean públicos y ejecutables, mantenemos la prudencia.

Hay un aumento importante en materia deportiva, donde queremos incidir en el deportista, en los clubes y en el sector en general. Puede ser un presupuesto con un aumento importante.

Ahora el fútbol femenino está en pleno auge. Me imagino que tendrá una partida especial.

Para el fútbol femenino no, para el deporte femenino en general. Es una realidad indiscutible y somos un Gobierno que quiere hablar con hechos, no con eslóganes. Tenemos una partida importante donde, si hay presupuestos, se acometerán numerosos proyectos a favor del deporte femenino para tratar de equilibrar o de tener un apoyo que creo que es necesario, pero sin descuidar otros apoyos del deporte. No en detrimento del deporte masculino, sino de alguna potenciar una partida que está destinada en los presupuestos.

Estamos esperando. Ojalá salgan adelante porque son necesarios y va a ser una gran noticia para el tejido deportivo de Madrid.

¿Qué eventos más se pueden albergar durante este año?

Madrid va a ser el epicentro mundial del rugby con el Madrid Rugby 7, tenemos un Campeonato de España de patinaje artístico en Valdemoro, varios eventos con la Federación Española y Madrileña de Atletismo en los que Madrid será el centro de atletismo nacional, también tenemos tres eventos importantes de balonmano con la Copa del Rey, un torneo internacional femenino y un partido de los 'Hispanos'...

Tenemos una previsión de deporte bastante fuerte y esperemos terminar el año, si no hay ninguna contradicción, con la Copa Davis que es un evento a nivel mundial.

¿La crisis sanitaria ha hecho que tengan que guardar algún proyecto para otros años?

Evidentemente, hemos tenido que modificar muchos proyectos que tenían un componente presencial muy numeroso y se han tenido que hacer de forma telemática como el Madrid Urban Sport. Un evento en colaboración con el Ayuntamiento donde hablábamos de deportes urbanos a nivel mundial, deportes que van a ser olímpicos...

Ha habido eventos como carreras populares u otros que requieren presencialidad que hemos tenido que adaptarlos. La situación sanitaria nos ha obligado a ser responsables. Hablamos de un deporte responsable. Hay que someterse a las restricciones que impone la Consejería de Sanidad, con buen criterio, pero queríamos dejar claro que Madrid sigue siendo una Comunidad que ama el deporte y que es capaz de capitalizar los eventos deportivos a nivel nacional e internacional.

¿Fórmula 1? Estamos receptivos a cualquier propuesta

Por ejemplo, de cara al futuro, ¿recuperar alguna presencia importante en el mundo del motociclismo o de la Fórmula 1? ¿Entraría en los planes de la Comunidad, muy en el futuro? ¿Sería una ilusión recuperar algún Gran Premio?

No descartamos a priori nada. Siempre estamos receptivos a cualquier propuesta del sector. Estamos en conversaciones continuas con el Circuito del Jarama y nos consta que se han hecho eventos incluso el año pasado, en una situación sanitaria complicada. Tratamos todos los deportes con el mayor de los respetos, estamos abiertos a atraer el mayor número de eventos e inversión para poder hacer eventos deportivos donde pueda a haber colaboración público-privada.

Pero no solo eventos, es solo una parte. Otra en la que queremos incidir es en el deporte y la salud. Por eso en la Comunidad están totalmente abiertas las instalaciones deportivas. Y también el fútbol base y los clubes.

En el Consejo Interterritorial se pactó que no accediera público a competiciones como la Champions o Euroliga de baloncesto. Estamos competiciones dependen de las CCAA. En las próximas semanas, si la situación cambia, ¿se podría acceder?

Estamos bajo el paraguas de Sanidad. La situación sanitaria tiene una dimensión extraordinaria y Sanidad marca los plazos. Nosotros lo que podemos hacer es trabajar en coordinación para proponer propuestas de actividades físico-deportivas seguras. Pero al final es la Consejería de Sanidad la que va a marcar los plazos de la situación sanitaria y los modelos de eventos deportivos que podemos plantear.

La Comunidad es aperturista, queremos intentar convivir la situación sanitaria, compleja, con la economía. El sector deportivo es un sector con una capacidad muy fuerte económicamente y generador de empleo estable y cualificado. Queremos que puedan convivir, siempre con seguridad, pero es más fácil para un gestor cerrar todo y no equivocarse, pero eso conlleva a muchas personas a la ruina. Tenemos que intentar convivir siempre bajo el paraguas de Sanidad.

En los últimos días, por las restricciones que hay en otros países, ¿han hablado con el Gobierno central sobre si puede haber restricciones a equipos que vengan a jugar, por ejemplo, contra el Atlético o en torneos como la Euroliga?

Es competencia absoluta del CSD. No tenemos competencia. Tenemos contacto cuando hacemos algún evento deportivo en la Comunidad de Madrid y tenemos que tener cierta coordinación, pero en ligas internacionales la competencia la tiene el CSD.

Aquí, en la Comunidad de Madrid, hicimos un campeonato de pádel, pudimos meter 1.500 personas y fue una competición que se desarrolló sin problemas. Somos de la opinión que tenemos que empezar a convivir con el virus, con seguridad, pero permitir que se pueda empezar a abrir el deporte y la posibilidad de que haya público.

Irene Lozano, en el Congreso de los Diputados EFE

¿Cómo es su relación con el CSD de Irene Lozano en un momento de crispación política?

La relación es de cordialidad. Lo que más nos interesa es el bien del deporte y de los deportistas, por eso fuimos absolutamente colaboradores durante la tramitación del protocolo del CSD. En Madrid ha primado el bien del deporte y los deportistas. la relación es cordial, es buena, y tenemos una reunión próxima para abordar temas conjuntos. Lo que nos importa es que el deporte y los deportistas salgan beneficiados y tenemos que trabajar por encima de batallas políticas que realmente, si no son beneficiosas para el deporte, no nos interesan.

Hasta donde se pueda contar, ¿qué van a hablar en la reunión?

De algún proyecto de colaboración conjunta. Por su ubicación y modelo deportivo, Madrid tiene la capacidad de albergar y poder plantear proyectos conjuntos. Es una reunión de trabajo para empezar a diseñar un mapa de colaboración que sea bueno para el deporte nacional y para el deporte de la Comunidad de Madrid. Vamos a trabajar pensando en el interés del deporte y dejando a un lado cualquier tipo de luchas partidistas que no nos interesan.

Llevándolo a un lado más personal. Usted es una de las personas que ha dado el salto a la política desde un lado totalmente diferente. ¿Cuáles son sus sensaciones?

Me llamas de usted y me haces mayor -risas-. Me tomo esto como un ejercicio de grandísima responsabilidad. Es verdad que la posibilidad de estar al frente de la toma de decisiones en las que puedas favorecer a un sector como el deporte y puedas representarlo pues es un orgullo que tienes que tomarte con mucha responsabilidad y muchísima ilusión.

Es un mundo totalmente distinto. Uno no se da cuenta lo feliz que es viviendo el deporte hasta que se retira. He tenido la suerte de ser profesional 16 años, con una carrera dilatada, y ahora veo las cosas sin mirar atrás y con ganas de hacer cosas por el deporte. Soy una persona pragmática, que trabaja con mucha intensidad e ilusión por la situación que tengo ahora mismo y mi capacidad de decisión, y lo que intento es ayudar y mejorar por encima de cualquier cosa. No tengo una visión sectaria ni politizada, sino que trato de hacer todo lo posible para mejorar el sector.

Una persona que me parece un emblema nacional es Rafael Nadal

Ahora me va a costar tutearte. Después de casi año y medio en el cargo. Me imagino que compañeros y excompañeros del mundo del deporte, te dirán 'dónde te has metido'. ¿Qué te dicen?

Desde fuera, sí. Algunos que 'dónde te has metido', otros muy interesados. A otros les gusta le debate y quieren comentar problemáticas y temáticas de interés. Soy una persona que intento aprender de todo el mundo, muy accesible, que me gusta escuchar y tener todos los puntos de vista a la hora de tomar decisiones. Tienes que intentar trabajar con honestidad y dando lo mejor que tienes, porque nos ha tocado vivir una situación muy difícil y espero que el sector se vea atendido por mi parte.

La demanda de peticiones para reuniones son ilimitadas, pero intentamos estar mañana, tarde y noche intentando atender y solventar demandas para intentar mejorar el sector del deporte de la Comunidad de Madrid.

Las dos últimas. ¿Qué figura del deporte vería con buenos ojos en el mundo de la política actual?

Es una cuestión muy personal de la persona que quiera dar el paso. Tengo admiración por muchísimos deportistas. Una persona que me parece un emblema nacional es Rafael Nadal, que es una persona que por los valores, su personalidad, lo que proyecta más allá de cómo jugador, que es un fuera de serie, creo que tendría una capacidad de influencia y respeto a nivel internacional... Es una suerte poder tener deportistas como Nadal y sería mi mayor referente.

La última, le tengo que preguntar por la Copa y por el Real Madrid. ¿Cómo le ve?

Creo que ha vivido una época deportiva en los últimos años que se recordará en los anales de la historia. Lo que ha hecho Pablo Laso, el equipo directivo y los jugadores en los últimos años es una cosa descomunal. Lo bueno que tiene esta Copa es que son partidos del K.O, en el partido puede pasar cualquier cosa. El Madrid va a ser un claro candidato al título por trayectoria y porque tiene un equipo altamente competitivo que es capaz, en los momentos importantes, sacar lo mejor de sí.

[Más información - Paco Díez, el presidente de la RFFM "perseguido" por Rubiales: "Hay intereses ocultos en las elecciones"]