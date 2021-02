El protocolo antiCovid del fútbol femenino, a debate: qué piden las jugadoras y qué dice la RFEF

La Primera Iberdrola acapara la atención después del comunicado que el pasado sábado hicieron público las futbolistas. Esta semana se va a producir una reunión entre la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y los clubes de la categoría de oro del fútbol femenino para hablar sobre el protocolo anti covid.

Las capitanas de los clubes trasladaron varias peticiones a la Federación y lo hicieron público en una nota oficial publicada en sus redes sociales. "Queremos mostrar nuestra necesidad de determinar un protocolo más concreto, con test y resultados de estos más controlados y bajo una normativa que se cumpla a no ser que existan casos o límites excepcionales", expusieron las jugadoras.

"Creemos que es de vital importancia tener un protocolo que nos proteja y que se cumpla para poder desarrollar nuestra competición. No buscamos soluciones rápidas, sino eficientes, firmes y justas para los diferentes casos que existan", afirmaron las futbolistas de la Primera Iberdrola, quienes apuntaron dos importantes puntos para el nuevo protocolo:

- Intentar priorizar los partidos aplazados en la primera vuelta, en la medida de lo posible.

- Disputar los encuentros si ambos equipos tienen el mínimo de jugadoras disponibles que se exigen para disputar un partido.

La RFEF contestó a este comunicado con una nueva nota oficial en la que señalaron que continuarían priorizando la salud. Las futbolistas están preocupadas por el desarrollo de la competición y, sobre todo, porque no se pueda llegar a acabar la temporada, como ya pasó el pasado curso con motivo de la pandemia.

17% de aplazamientos

A estas alturas de la temporada, cuando ya se ha comenzado a disputar la segunda vuelta del campeonato doméstico, en la Primera Iberdrola se han aplazado un 17 por ciento de los encuentros. El equipo que más partidos pendientes acumula es el líder de la competición, el Barcelona.

Las jugadoras del Barcelona Femenino celebran un gol en la Primera Iberdrola EFE

Hasta cinco encuentros aplazados deben disputar todavía las de Lluís Cortés. En el polo opuesto se coloca el Sevilla, que ha podido completar las 18 primeras jornadas de la Liga. Con 17 duelos disputados se encuentran Atlético, Madrid CFF y Espanyol. Con 16, Levante, Real Madrid, Real Sociedad, Valencia, Eibar, Athletic, Rayo Vallecano, EDF Logroño, Santa Teresa y Betis.

Tres partidos pendientes tienen por delante el Granadilla y el Deportivo, mientras que con cuatro encuentros aplazados se encuentra el Sporting de Huelva. El problema de los aplazamientos no es único para la Primera Iberdrola; Segunda B y Tercera también se están viendo afectadas, aunque la salvedad aquí es que estas están divididas en subgrupos, lo que hace más sencillo la recuperación de los duelos.

Llamativo es el dato de Tercera División, en la que a principios de enero ya se habían aplazado un total de 33 partidos. Algo similar a lo que ha pasado en Segunda B hasta la fecha. Las tres competiciones son gestionadas por la Federación y no puede compararse a lo que pasa en Primera, ya que los presupuestos y los protocolos de los clubes son diferentes por sus infraestructuras.

Objetivo: acabar la Liga

El objetivo común que tienen todas las partes es poder acabar la temporada 2020/2021 en la Primera Iberdrola. Desde la Federación trasladan a EL ESPAÑOL que tienen "días para acabar la competición". En este sentido, fuentes de la RFEF aseguran que se sigue un criterio médico: "Los primeros que queremos que se juegue somos nosotros, que es nuestra competición, queremos que se termine, pero primero está la salud".

En cuanto a la conversación con las futbolistas, apuntan a que el planteamiento de las jugadoras va "por su preocupación por jugar más partidos". Pero advierten que el protocolo está basado "en la comunicación médico de club y médico de la Federación", señalando que "eso no va a cambiar" porque si se detecta un positivo deben primar sobre todas las cosas la salud.

Las jugadoras del Atlético de Madrid celebran la victoria ante el Barcelona femenino en la Supercopa de España atleticodemadrid.com

Las futbolistas han planteado que se pueda jugar el partido con un número 'x' de jugadoras del primer equipo a las que se puedan unir canteranas, pero desde la RFEF ponen de relieve que "todos los equipos no tienen filial" y que ante la medida de priorizar los partidos aplazados de la primera vuelta surge un problema: que muchos de los otros clubes no puedan seguir jugando.

"Este protocolo no va a modificarse, está muy estudiado y pensado, aprobado por el CSD. Al final estamos en una pandemia y es lo adecuado", dicen fuentes de la Federación a EL ESPAÑOL. Pese a esta postura, sí que van a trasladar las peticiones de las futbolistas a los clubes, aunque afirman que "es un tema complicado" y que "los clubes tendrán su propia opinión sobre el tema, que no siempre puede ser la de las propias jugadoras".

Priorizar la salud

Desde la Federación tienen muy claro que la prioridad es la salud: "Cuando a ti te dan un caso de Covid y has viajado en un autobús con otra persona, por ejemplo, no puedes arriesgarte y es lógico que los médicos no se arriesguen a que jueguen. Lo contrario sería una irresponsabilidad casi hasta penal".

"Pueden decir que es que las chicas viajan en bus, pero es que los presupuestos de los clubes del femenino tal vez no puedan permitirse otras cosas. Incluso puede que haya equipos en los que las jugadoras tengan que compartir habitación. Estamos hablando de una Liga que está empezando a querer ser profesional", añaden.

Piña de las jugadoras del Granadilla en la Primera Iberdrola durante la 2020/2021 LaLiga

En la Federación tienen dudas de si será "posible ajustar las peticiones" porque "no se puede arriesgar ni media y esto lo tienen que entender". Aunque se abren al diálogo con clubes y jugadoras: "Nosotros tenemos el talante y vamos a hablar con los clubes para trasladar lo que nos han dicho las jugadoras".

[Más información - Irene Lozano, un año en el CSD: la apuesta de Sánchez que se encontró con la mayor crisis del deporte]