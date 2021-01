El Valencia vence por la mínima con un gol de Wass y agrava la crisis de un Elche en problemas

Victoria del Valencia en un partido competido y duro frente al Elche en el que los de Javi Gracia estuvieron más acertados en las áreas. Los locales dispusieron de las ocasiones más claras y fue Wass en la primera parte quien consiguió abrir la lata para que el Valencia se pudiera llevar los tres puntos [Valencia 1-0 Elche: Narración y estadísticas].

El polivalente jugador del Valencia ya había tenido una clara ocasión en los primeros minutos del choque, pero fue a la segunda cuando consiguió inaugurar en el marcador. Después, Carlos Soler pudo ampliar la renta con un penalti y con una clara ocasión en el segundo tiempo, pero el marcador no se movió más. El Elche, penúltimo, se mete en serios problemas.

El Valencia se olvidó de los dramas de la Copa del Rey y se llevó una importante victoria ante el Elche en un partido que no tuvo mucho fútbol, aunque sí emoción y sufrimiento. Comenzaron mejor los de Javi Gracia, que salieron con mucha ambición por olvidar la goleada frente al Sevilla. Los locales dominaban la posesión del esférico y arriconaban a un Elche que salió con demasiado temor, sin conseguir salir de su propio campo.

El conjunto che dispuso de una ocasión clarísima en el minuto 10 de partido con un intento de Wass que a punto estuvo de suponer el primer tanto del encuentro. El jugador del Valencia se quedó solo dentro del área y tras superar la fallida salida del meta Badía, no encontró las redes de la meta porque un defensor se interpuso en su camino taponando el disparo. Perdonaban los locales.

En el segundo intento, ya en el minuto 22, Wass no perdonó y marcó el tanto que, a la postre, valdría tres puntos para su equipo. Apertura a banda de Racic para Guedes que desbordó a su marcador y puso un centro medido de zurda. Wass, que entraba por el segundo palo, le ganó la partida a Mujica que ni le vio venir. El danés se elevó casi en el área pequeña y remató picado para poner el primer tanto en el marcador.

El Elche había conseguido romper el dominio del Valencia y poner algo de igualdad en el encuentro, pero ese tanto fue como un jarro de agua fría que les condenó. En el minuto 33 pudo llegar la sentencia desde los once metros cuando Barragán cometió un claro penalti sobre Manu Vallejo. Centro desde la izquierda y el jugador del Valencia intentó cabecear a portería, pero Barragán se lo impidió cargando sobre él. Carlos Soler puso el balón en el punto fatídico, pero Badía respondió con una sensacional parada.

El Elche no tuvo un acercamiento de serio peligro hasta los minutos previos al descanso cuando Mujica, con una volea lejanísima, obligó a Jaume Doménech a hacer una espectacular intervención volando de palo a palo. El Valencia se marchaba con ventaja al paso por vestuarios.

Wass anota su gol frente al Elche EFE

Soler perdona al Elche

La segunda parte tuvo menos movimiento aunque de nuevo Soler pudo hacer el segundo. Jugada sensacional del futbolista del Valencia que arrancó en conducción a 30 metros de la portería del Elche. Tras dejar a dos rivales en el suelo con dos recortes de fantasía, se disponía a hacer el segundo, pero un tercer defensa hizo una aparición providencial para taponar la clara ocasión.

El Elche respondió minutos después con una buena ocasión de Cifuentes a la salida de un córner. El jugador ilicitano se disponía a empatar el encuentro con un disparo en diagonal a la portería de Jaume desde el derecho, pero su ímpetu le llevó a disparar con demasiada fuerza y el lanzamiento se marchó muy desviado por encima del larguero.

El Elche seguía sobreviendo con pequeñas esperanzas de lograr el empate, especialmente cuando Soler volvió a perdonar el segundo. Jugada muy embarullada dentro del área del Elche y el balón que le caía en los pies al centrocampista del Valencia que, con todo a favor y a escasos metros de la línea de gol, la echaba fuera.

A partir de ese momento, el Elche mejoró y tuvo alguna llegada con cierto peligro fruto del importante bajón que dieron los de Javi Gracia, que acusaban ya el desgaste del partido y de la semana. Finalmente, aunque sufriendo, consiguieron retener los tres puntos gracias al tanto de Wass.

Valencia 1-0 Elche

Valencia: Jaume Doménech, Thierry, Hugo Guillamón, Gabriel Paulista, Gayà, Wass, Carlos Soler, Racic, Guedes (Musah, 87'), Manu Vallejo (Kang In Lee, 74') y Maxi Gómez.



Elche: Edgar Badía; Josan (Cifuentes, 46'), Barragán (Pere Milla, 46'), Gonzalo Verdú, Diego González, Mojica; Rigoni (Carrillo, 77'), Marcone, Raúl Guti (Víctor, 80'), Tete Morente; y Boyé.



Gol: 1-0, 22' Wass.



Árbitro: González Fuertes (comité asturiano). Amonestó por el Valencia a Wass y por el Elche a Gonzalo Verdú, Barragán, Tete Morente, Marcone, Cifuentes y Víctor.



Incidencias: partido disputado sin público en Mestalla y con fuerte viento. Se guardó un minuto de silencio por Alberto Arnal, ex jugador del Valencia y el Sabadell de los años sesenta, y por el ex piloto valenciano de Fórmula 1, Adrián Campos.