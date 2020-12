De Milik a RDT: las opciones del Atlético para sustituir a Diego Costa

En solo una semana Diego Costa ha pasado de ser un jugador importante en la gran temporada del Atlético de Madrid a pedir salir. Los tumbos que ha dado el hispano brasileño durante su carrera encuentran un nuevo episodio este invierno donde el delantero saldrá con dirección a Brasil para resolver unos "problemas familiares", motivo que esgrimió el jugador para pedir la rescisión de su contrato. Eso sí, parece que no volverá a jugar en España.

Todo apunta a que el Atlético incluirá una cláusula en ese acuerdo para que no pueda firmar por Barcelona o Sevilla, entre otros, si no quiere perder el derecho a recibir lo que le quedaba de contrato. Además, estos clubes tendrían que abonar 25 millones de euros si quisieran hacerse con sus servicios a pesar de estar libre. Pero lo más importante es que, en lo deportivo, los rojiblancos tendrán un agujero en el ataque ya que solo contarán con Luis Suárez, Joao Félix y Ángel Correa como delanteros naturales.

El ahorro de unos 10 millones de euros netos por parte del club les permitirá acudir al mercado de invierno, aunque la prioridad será que el jugador que llegue lo haga en calidad de cedido. Con estas pretensiones aparecen en el horizonte varios nombres que podrían pasar a ser nuevos delanteros del Atlético de Madrid en las próximas fechas. Simeone ve encarrilada su candidatura a La Liga y quiere que la entidad haga un esfuerzo para no perder el camino en 2021.

Diego Costa, en el banquillo durante el Celta de Vigo - Atlético de Madrid LaLiga

Hay un jugador por el que el club ya preguntó el pasado verano ante el hecho de que su club no iba a contar con él. Ese es Arkadiusz Milik. El delantero polaco no cuenta para Gennaro Gattuso y se ha quedado fuera de la lista de inscritos para las competiciones europeas. Acaba contrato al final de año y este invierno podrían rebajar sus pretensiones desde Nápoles, aunque otra opción podría pasar porque rescinda lo que queda de su contrato.

Gol español

Pero a Simeone también le convence el gol español. Uno de los jugadores que sonó en su momento, incluso se llegó a montar en un tren camino de Madrid, fue Rodrigo Moreno. El jugador del Leeds no está teniendo un regreso a la Premier League tan plácido. Eso sí, cuenta para Marcelo Bielsa y su llegada no sería tan fácil. La única opción pasaría por una cesión que el conjunto del norte de Inglaterra no está muy dispuesto a aceptar.

Pero si hay alguien que se está saliendo en Segunda División es Raúl de Tomás. El que fuera delantero del Real Madrid está liderando al Espanyol en su camino de regreso a Primera y son muchos los clubes que le pretenden. Tampoco es sencillo que el conjunto catalán ponga de su parte para facilitar su salida, pero el jugador podría presionar para dar un paso en su carrera. Las pretensiones son muy altas, por lo que todo pasaría por una cesión con pago al final de la temporada.

Uno que no cuenta con tanto apoyo en su club es Loren Morón. El bético no tiene continuidad en Sevilla y podría salir de Heliópolis por la vía de la cesión y del traspaso al acabar el año. También han aparecido las opciones de Maxi Gómez, por el que habría que pagar y sería difícil conseguir convencer al Valencia, y Cédric Bakambu, que estuvo a punto de llegar al Barça en este 2020 y está en China deseando regresar a España.

