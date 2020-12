Koeman señala los horarios como el problema del Barça: "Están matando a nuestros jugadores"

El Barça afronta el último trámite de la fase de grupos de la Champions League. Lo hará ante la Juventus en el Camp Nou con el primer puesto en juego, aunque con muchas opciones de conseguirlo ya que ganaron 0-2 en Turín y tienen tres puntos de ventaja. En rueda de prensa, Ronald Koeman ha hecho una crítica feroz a su equipo por la derrota ante el Cádiz de este fin de semana, aunque señala un principal culpable del rendimiento de su plantilla: los horarios.

"No sé quién los pone, pero si tienes que jugar un martes noche en Champions, para bien de los equipos españoles no puedes poner el partido antes así. Sobre todo para defender a mis jugadores, llegando a casa a las tres o las cuatro de la mañana. Somos el equipo que ha jugado los cinco partidos fuera a las nueve de la noche. No es una ayuda para un equipo español si tienes que jugar el martes otra vez en Champions", explicó el Koeman al hilo de una pregunta por la lesión de Dembélé.

Más adelante, cuando hablaba sobre los problemas que han tenido de juego en algunos partidos, puntualizaba el razonamiento: "Hemos encontrado equipos que nos han complicado mucho por jugar muy atrás como Cádiz o Alavés, y nos han hecho dos o tres ocasiones. Contra estos rivales si nos ponemos delante en el marcador es muy diferente el partido. Así que es nuestra culpa, no estoy buscando otros culpables. Solo me he quejado en el asunto de los horarios porque estamos matando a nuestros jugadores, pero debemos ganar nuestros partidos".

@RonaldKoeman: "No entiendo los horarios de los partidos. Es difícil poder recuperarse físicamente" pic.twitter.com/MuM8dZzIM3 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 7, 2020

Pero su enfado no se quedó solo con los horarios, si no también con el rendimiento de sus jugadores, cuestión que también les dijo en privado. "Es para estar descontento. Hay que analizar las derrotas y es diferente perder como lo hicimos el sábado o perder en el campo del Atlético. Hay que analizar cómo nos marcan, cómo es nuestro ataque. Yo no hago teatro y si estoy cabreado se lo digo a los jugadores. Así se lo dije ayer en la reunión antes del entrenamiento porque no se puede aceptar los goles que encajamos en estos partidos", desveló el técnico neerlandés.

Koeman también justificó lo poco activo que se le ve a veces en el banquillo, incluso cuando su equipo va perdiendo: "A mí no me gusta gritar, ni cuando era jugador me gustaba tener a un entrenador todo el rato gritando en la banda, pero sí tenemos que coger más responsabilidad en el campo".

Comparación incómoda

El encuentro ante el conjunto turinés tiene muchos alicientes, por ejemplo revivir el enésimo duelo entre Messi y Cristiano Ronaldo. "Ha sido un placer verlos competir, han sido los mejores durante los últimos 15 años. Son jugadores diferentes que han luchado por marcar goles, por ganar títulos, no es una cuestión de quién es mejor. Vamos a disfrutar mañana de los dos", opinó. No se atrevió a situar al argentino por delante del portugués.

[Más información: La herencia de Bartomeu al presidente del Barça: arreglar el Camp Nou, las cuentas y sin fichajes]