Koeman se apunta al sueño imposible de Neymar: "Hay que intentar tener a los mejores aquí"

Ronald Koeman ha comparecido telemáticamente ante los medios de comunicación en la previa del partido de Liga frente al Cádiz. Los azulgranas llegan en una buena racha tras varias victorias consecutivas con protagonismo de jugadores que habían generado dudas como Griezmann, Dembélé o Braithwaite.

Sin embargo, la mala situación económica del club sigue siendo el tema más debatido en el entorno del Barça, ya que tal y como ha afirmado el presidente de la junta gestora Carles Tusquets, la situación es terrible, hasta el punto de que habrá impagos el próximo mes de enero a los jugadores.

El técnico holandés habló de la actualidad del equipo y de una de las polémicas que ha sacudido al club en las últimas horas, especialmente tras la última jornada de Champions. Se trata de las declaraciones de Neymar en las que aseguraba que jugará con Messi el próximo año. En vistas de que el FC Barcelona tiene imposible acometer el fichaje del brasileño salvo una venta masiva de jugadores, el peligro es que Messi no renueve y se vaya gratis a París.

El futuro de Messi

"Sabemos la situación de Leo. Si hay una persona que tiene que decidir por su futuro es el propio Leo. Los comentarios de fuera no me interesan. Los comentarios desde dentro del club no nos ayudan a tener la tranquilidad que necesitamos. No podemos controlar lo de fuera, pero lo de dentro es diferente".

El sueño de Neymar

"Como club hay que intentar tener siempre a los mejores aquí. Como club siempre hay que intentar tener los mejores jugadores aquí. No me gusta hablar individualmente. Como culé quieres tener a los mejores del mundo. Si acaban todos en un equipo, mejor todavía".

Felicitación de Neymar a Messi por su cumpleaños

Partido contra el Cádiz

"Lo normal es que tengamos mucho balón. Parece que a ellos les cuesta ganar en su casa. Sacan muchos puntos fuera. Es un campo complicado en el que tendremos que estar muy concentrados para jugar a nuestro nivel y generar oportunidades de marcar".

Lucha por La Liga

"De momento, creo que sobre todo el Atlético de Madrid, es un equipo fuerte. Encaja pocos goles y saca adelante sus partidos. Pero bueno, es una temporada larga, en la que pueden pasar muchas cosas. Nosotros no nos podemos permitir perder más puntos. Hasta final de año tenemos que ganar todos los partidos. De momento pensamos en lo positivo, no en perder puntos".

La defensa

"Araujo ha estado un tiempo fuera, pero todo el que está en la lista tiene opciones de jugar. Pero bueno, que hay varios partidos por delante para que él pueda jugar. Tengo que escoger cuándo".

"Umtiti está bastante cerca de volver. Ha jugado 60 minutos con el B. Estuvo bien y no tuvo molestias. Eso quiere decir que está a punto. Hay que mirar a los demás y tomar decisiones. No vamos a convocar siempre a dos centrales para un partido. Tenemos que mirar otras posiciones para tener suficiente gente en el banquillo. Dentro de poco estará en la lista".

Fichar a Eric García

"Todavía es temprano para hablar de fichajes. Vamos a recuperar a Araujo y Umtiti ya están muy cerca. Vamos a esperar a enero para analizar la plantilla, cómo está. Además, viene un presidente nuevo con el que tenemos que hablar de fichajes y tenemos que ver si hay dinero para fichar".

Eric García, frente a Sebastien Haller, durante un West Ham United - Manchester City REUTERS

Los hombres de ataque

"Braithwaite nos viene muy bien. Gracias a su trabajo, los que vienen por detrás pueden aprovechar los espacios que genera".

"Dembélé ha mejorado físicamente. Cualquier jugador necesita estar físicamente a tope para rendir. Creo que va a ir cogiendo confianza. Últimamente está alegre. Se nota que está contento y seguimos trabajando con él. Estoy muy contento con su rendimiento últimamente".

"Depende de los propios jugadores. Griezmann es un gran jugador y puede jugar junto a diferentes delanteros y en diferentes posiciones. Creo que el cambio no se debe a que ahora tengamos un '9', sino que ahora está con más confianza. Siempre empieza por un tema de mentalidad".

Dembélé sonríe ante la celebración de Griezmann Reuters

Los problemas del club

"Hemos llegado a un acuerdo con el club en sentido de salarios. No sé más ni de cifras ni nada. No es mi trabajo. Sabemos que es una situación complicada, pero para todos los clubes. Sí que me preocupa el tema de tener gente en los estadios. El fútbol tiene que ser con público".

"No estoy preocupado con las elecciones porque no sé qué puede pasar ni qué candidato va a ganar. Cuando lo sepamos, veremos. Me concentro en los partidos, que creo que es lo mejor que puedo hacer".

La vuelta del público

"Se está mirando en todos los países. Depende del tema de salud. Nosotros no podemos cambiar esto porque no somos doctores que sepamos de esta pandemia. Ojalá que tengamos gente en el campo. Sabemos que quizás no sea dentro de poco. No vamos a forzar porque la salud es lo más importante".

[Más información: Neymar entra en juego en las elecciones del Barça: su futuro en el PSG y el de Messi como culé, en el aire]