James Rodríguez, el número 1 de la Premier League según el CIES

El pasado verano se produjeron varios movimientos de salida en el Real Madrid. Uno de los más importantes fue el de James Rodríguez al Everton. El colombiano había perdido la sonrisa en el equipo merengue, pero la ha recuperado y de qué manera en la Premier League.

Su irrupción en la liga inglesa ha sido sobresaliente y con los datos en la mano, el CIES le coloca como el mejor jugador de la Premier en estos momentos. Incluso por encima de jugadores consagrados en el campeonato de fútbol británico como el delantero del Liverpool Mohamed Salah.

El internacional cafetero obtiene una puntuación, en estos primeros meses, de 89,7. Por detrás de él aparece Salah con 88; Raphina Dias con 85; Michael Kean con 84,7; y Yerry Mina con 84. Tres goles y cuatro asistencias en siete partidos han catapultado a James Rodríguez hasta la primera posición del ranking.

James Rodríguez, en un partido del Everton en la temporada 2020/2021 Reuters

El ex del Real Madrid se ha convertido en una pieza clave para el Everton de Carlo Ancelotti. El técnico italiano ya conocía al futbolista de su anterior etapa en el conjunto blanco y en el Bayern Múnich y desde entonces siempre ha intentado que sus equipos se hagan con los servicios del colombiano.

El impacto de James fue inmediato. En su primer encuentro dejó muy buenas sensaciones y ya en el segundo partido comenzó a ser también decisivo con sus goles y asistencias. Buena culpa tiene así el mediapunta de que su equipo comparta liderato de la Premier League con el Liverpool.

El propio Jürgen Klopp ya manifestó que con James Rodríguez el Everton es un rival a tener muy en cuenta en la lucha por los títulos: "Cuando escuché que iba a fichar por el Everton pensé 'Uhhh, el próximo candidato que se pone en la fila...'".

James Rodríguez y Carlo Ancelotti, en el Everton Reuters

"Hicieron el negocio perfecto en verano. Encontraron exactamente a los jugadores que necesitaban para mejorar un equipo que ya era bastante bueno. Acostumbrarse a lo que Carlo quiere que hagan los convierte en un equipo bastante fuerte", continuó el entrenador del Liverpool, el vigente campeón de la Premier.

James es otro

Después de no gozar del protagonismo que quería en la capital española, nada más aterrizar en Liverpool ya señaló que tenía mucha ambición: "Estoy muy, muy feliz de estar en este gran club, un club con tanta historia, y aquí con un entrenador que me conoce muy bien.Estoy deseando lograr grandes cosas aquí, y ganar títulos, que es el objetivo de todos. He venido aquí para intentar mejorar, para mejorar. También he venido para ayudar al equipo a ganar, a jugar un buen fútbol, un fútbol entretenido".

