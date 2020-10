Saviola: "Quiero seguir disfrutando de Messi, en el Barça o donde sea"

¿Qué pasará con el futuro de Leo Messi? Esta es una pregunta que continúa rondando en la cabeza de los aficionados al fútbol. El delantero argentino mandó un burofax el pasado mes de agosto al Barcelona para confirmar su decisión de irse del club. Sin embargo, no pudo ver cumplido su deseo y seguirá vistiendo la elástica azulgrana al menos hasta el final de la presente temporada.

Las reacciones a la situación del internacional con la Albiceleste no cesan. El último en hablar de Messi ha sido un Saviola que ha asegurado que para él lo más importante es poder seguir viendo feliz a Leo sea donde sea.

"Estuve al tanto de la situación. Antes que nada, por su bien y el del fútbol, espero que sea feliz. No sabría comentar todo lo que pasó, pero tengo un deseo: quiero disfrutar todavía muchos años lo que nos regala en el terreno de juego. En el Barça o donde sea", ha comentado 'El Conejo'.

Saviola, con su premio a Mejor Jugador de Fútbol Sala Senior Instagram (@javier.saviolaok)

La nueva situación en Can Barça, tras la dimisión de Bartomeu y de su Junta Directiva, puede cambiar el futuro del '10' azulgrana. El desencuentro entre Messi y el que fuera presidente culé hasta este martes era conocido por todos, y puede ser que la llegada de un nuevo dirigente puede cambiarlo todo. El barcelonismo se mantiene a la expectativa.

Fue el también argentino Verón el que habló recientemente de Messi. "Lo noto incómodo por el momento. El Barcelona en todos estos años ha buscado ser protagonista y ahora está en un momento de transición, con mucho recambio y en busca de una nueva identidad. El club no lo ha podido acompañar en la configuración de un grupo y un equipo", dijo 'La Bruja'.

Saviola e Italia

En declaraciones para Calciomercato.it, Javier Saviola también ha hablado de un enfrentamiento pasado con la Juventus de Turín de 2003, cuando él militaba en el Barcelona: "Marqué un gol importante en la ida, en Turín, pero otro de Zalayeta nos eliminó en la vuelta. Fueron partidos muy igualados. Queda el disgusto de haber quedado fuera, pero fue bonito enfrentarse a un gigante europeo como es la Juve, es un lindo recuerdo".

De hecho, también se ha referido a los rumores que en su día le colocaron en la Vecchia Signora: "Hubo rumores, pero nunca se concretó nada. Obviamente me habría gustado, pero no pudo ser". Antes de finalizar, también ha comentado qué le parece Lautaro Martínez: "Es el delantero del futuro, completo e inteligente. Me encanta". Precisamente, el ariete del Inter de Milán ha sido fuertemente vinculado con el Barça.

[Más información - Qué fue de Saviola: 'El Conejo' que saltó del Barcelona al Real Madrid]