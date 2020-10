Sergio García se ofrece al Espanyol: "Iría hasta gratis, estaría encantado de estar ahí"

El Espanyol fue uno de los equipos que descendió a Segunda División al finalizar la 2019/2020. Con el objetivo de recuperar su hueco en la máxima categoría de oro del fútbol español, Sergio García se ha ofrecido al que fuera su equipo, aunque sea para jugar sin percibir ni un solo euro.

El delantero se encuentra sin equipo, pero todavía no ha colgado las botas. Este mismo lunes ha asegurado en La Grada TV que está dispuesto a regresar a Cornellà-El Prat en cualquier momento. "Yo iría hasta gratis", ha afirmado Sergio García en el espacio anteriormente mencionado.

"Cómo no voy a volver al club que yo quiero para ayudar a que vuelva a Primera. Estaría encantado de estar ahí", ha comentado el jugador de 37 años, quien llegaría al Espanyol a coste cero, al encontrarse sin equipo y ser agente libre.

ESPANYOL VS VILLARREAL Alberto Estévez Agencia EFE

"Mañana no, pero con unos cuantos entrenamientos en grupo, que es lo que me falta, podría estar para 20 y para 90 minutos. Me he seguido entrenando como un profesional que soy", ha sentenciado Sergio García.

Cambios en el Espanyol

Uno de los cambios que se produjo en la entidad catalana tras confirmarse el descenso a Segunda es el nuevo entrenador. Vicente Moreno se hizo cargo del vestuario del Espanyol en agosto tras solucionar el técnico su situación en el Mallorca.

Una importante baja en las filas periquitas fue el adiós de Marc Roca, uno de los futbolistas que militaron en las filas del Espanyol en la temporada 2019/2020 y se vinculó durante a meses a algunos de los clubes más importantes de España y de Europa, yéndose, finalmente, al Bayern Múnich.

Los cambios parecen haber surtido efecto y a estas alturas de la campaña, el equipo catalán lidera la clasificación de la categoría de plata del fútbol español con 17 puntos de 24 posibles, una vez se han disputado las ocho primeras jornadas de la Segunda División de España. Segundo a tan solo un punto se encuentra el Sporting, mientras que Mallorca y Leganés son tercero y cuarto con 15 puntos en su haber ambos.

