Todo el mundo habla de Paul Pogba: la verdad sobre su futuro y la selección de Francia

Hablar de Paul Pogba es hacerlo de un futbolista, todo un campeón del mundo, que estuvo a punto de conquistar el Balón de Oro y al que muchos llegaron a sentar en la mesa de Cristiano Ronaldo y Leo Messi. También es hacerlo de un personaje que siempre está metido en el centro de la polémica, hable o no hable, haga lo que haga. El mediocentro siempre acaba siendo noticia por una cosa u otra.

Uno de los puntos calientes que siempre sobrevuela a la figura del jugador francés es qué pasará con su futuro. Desde hace ya algunos años se le ha colocado lejos del Manchester United. Se ha especulado con su posible fichaje por el Real Madrid, así como con un regreso a la Juventus de Turín, club en el que consiguió colocarse entre los mejores futbolistas del planeta.

Un gol y una asistencia es el balance de Pogba en lo que va de temporada con los diablos rojos. Las críticas a su rendimiento están a la orden del día y es que desde que desembarcó en Old Trafford no ha sido ese jugador distinto que marca las diferencias en los grandes partidos. Un bajón que se ha visto envuelto en la irregular dinámica del United, que hace ya varios años que no está entre los candidatos a ganarlo todo.

Paul Pogba, en un partido del Manchester United en la temporada 2020/2021 Reuters

El centrocampista acaba contrato con la entidad inglesa en junio de 2021, pero gracias a una cláusula del acuerdo, el Manchester United ha podido prolongar este por un año más de forma unilatera. Esto provoca que los red devils puedan sacar rédito en una posible venta el verano que viene o bien intentar convencer al francés de que lo mejor para su carrera es continuar con ellos.

A tres bandas

Pese a tener contrato con el club británico, Paul Pogba no oculta que su sueño es poder jugar en el Real Madrid algún día. "¿Zidane? Se han dicho muchas cosas. ¿Qué puedo decir? Claro, a todos los jugadores les encantaría jugar en el Real Madrid. Sería seguramente un sueño. Es un sueño para mí y por qué no algún día", dijo el jugador galo desde la concentración de la selección de Francia.

En el Teatro de los Sueños no han sentado nada bien estas declaraciones e incluso están abiertos a escuchar ofertas por el centrocampista. El problema para Pogba es que aunque Zidane le quiere, la política de fichajes del Real Madrid puede ir en otro sentido muy diferente, ya que los Mbappé, Haaland, Camavinga y compañía son los primeros nombres de la agenda.

Paul Pogba, durante un calentamiento del Manchester United Reuters

El salvavidas para el mediocentro se lo lanzan desde Italia. Según ha publicado Tuttosport, la Juventus quiere afrontar el fichaje del jugador en el verano de 2021. El gran obstáculo para el movimiento es la alta ficha que tiene el centrocampista en el Manchester United, en el que cobra 13 millones de euros netos más bonus. El PSG sería la alternativa y en el Parque de los Príncipes el dinero no sería un problema.

Así las cosas, Pogba anhela firmar por un Real Madrid que no le tiene en la lista de prioridades para el futuro. Pero ante él están varias opciones más: continuar en el United, volver a la Vecchia Signora o comenzar una nueva aventura en el Paris Saint-Germain. Un año más, su nombre apunta a ser uno de los grandes protagonistas del mercado de fichajes.

El lío con Francia

Su futuro es solo uno de los frentes abiertos que tiene el internacional galo. Este mismo lunes se abría uno nuevo y es que desde algunos medios de Oriente se aseguraba que el futbolista habría rechazado volver a jugar con la selección de Francia después de las palabras de Macron sobre el Islam, palabras que llegaron tras el asesinato de un profesor que defendió las caricaturas del profeta Mahoma.

Paul Pogba, con la selección de Francia Reuters

"No renunciaremos a las caricaturas, a los dibujos, aunque otros reculen, defenderemos la libertad que usted enseñaba tan bien y sostendremos el laicismo", dijo Macron durante un acto en memoria del profesor Samuel Pety, de 47 años, decapitado mientras regresaba a su casa en París. "La unidad y la firmeza son las únicas respuestas a la monstruosidad del terrorismo islámico", añadió el presidente.

Estas palabras, según los medios orientales produjeron una decisión inmediata en Paul Pogba, a quien, tal y como publicaron ellos, no sentaron nada bien las palabras de Emmanuel Macron por contener un sentimiento de islamofobia. En Inglaterra se hicieron eco pronto de la noticia de que Pogba no volvería a jugar con Les Bleus y ante esto el propio futbolista ha salido a desmentir la información en referencia a su adiós al combinado nacional galo.

En Instagram, el jugador mostró su enfado por todo lo publicado: "Circulan sobre mí informaciones infundadas al cien por cien, afirmando cosas que nunca he dicho o pensado". "Estoy consternado, furioso, conmocionado y frustrado de que algunos medios me utilicen para generar titulares completamente falsos sobre el asunto sensible de los acontecimientos en Francia añadiendo a la selección francesa y a mi religión al lote", continuó el galo.

Pogba afirmó a su vez que está dispuesto a "iniciar acciones legales contra los editores y los que difundan estas informaciones cien por cien falsas", para sentenciar que está en "contra toda forma de terrorismo o violencia". "No escriban nada sin estar seguros, ¡qué vergüenza", señaló un Pogba que cierra así un debate que se había creado por una 'fake news' y que le volvió a poner en el punto de mira.

