Osama Vinladen, el fichaje peruano que se ha hecho viral: "Mi hermano se llama Sadam Husein"

Osama Vinladen es un jugador peruano de 18 años y que recientemente ha fichado por el Unión Comercio, un equipo de la segunda división del país. Una noticia que apenas debería tener repercusión a nivel mundial y que, sin embargo, no ha pasado desapercibido. Y es que este volante, por lo peculiar de su nombre, ha provocado una oleada de reacciones. Unas positivas y otras no tanto y que han generado críticas hacia el propio club, aunque no es la primera vez que algo relacionado con Bin Laden provoca críticas en el mundo del fútbol.

El Unión Comercio anunció su fichaje el pasado 3 de octubre. Junto a numerosas noticias de nuevas incorporaciones, el club de segunda división sacaba a relucir a Osama Vinladen, un volante peruano muy joven. Inmediatamente después, su nombre comenzó a sonar por otros países hasta convertirse en viral.

El propio jugador, que se ha hecho notar en España, ha explicado en el programa Què T'hi Jugues, de Cadena Ser, la historia de su nombre y los problemas que le ha generado llevarlo. Osama Vinladen Jiménez López ha explicado que cuando Osama Bin Laden "tumba las Torres Gemelas, estaba de moda el nombre". Él nació el 7 de octubre de 2002, por lo que todavía "estaba de moda el nombre".

En su día pensó en cambiárselo, pero reconoce que es cosa del pasado. "Ahora me gusta", apunta en el programa radiofónico. La razón de su nombre, y que suena igual que el del terrorista que lideró Al Qaeda, Osama Bin Laden, es que cree que "le gusta" a su padre. "Creo que hay un Hitler también en Perú".

Curioso o de mal gusto, Osama defiende que "Jesús salvó al mundo" y a pesar de ello "hay Jesús que hacen daño". Es decir, el nombre no implica nada. "Que haya un Osama que mató gente", según ha explicado, no quiere decir que todos tengan que verse afectados. "No creo que por un nombre tenga que haber una ley". Aunque reconoce que "llama mucho la atención", él lo ve algo normal. "Ya he pasado por esta situación y me parece normal". En su camiseta, además, "pone Osama".

Sin embargo, lo llamativo de este caso no queda en Osama Vinladen, sino que se extiende al resto de la familia. Su hermano se llama Sadam Husein, ha reconocido en dicha entrevista. "Sí nos gusta", reafirma. La tercera de la familia "es mujercita", pero si hubiera sido un hombre "se iba a llamar George Bush".

Tal ha sido la repercusión que hasta su club ha recibido algunas críticas. Como se puede comprobar en su cuenta de Twitter, completamente inutilizada desde 2019, el Unión Comercio ha tenido que defender a su jugador. Al ver las noticias publicadas, la entidad ha querido dejar claro que "siempre estuvo" en su club. "Aseguramos que no revivimos a nadie, Osama Vinladen siempre estuvo jugando al fútbol", han indicado.

