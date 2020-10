Simeone: "¿Favoritos a la Champions League? Entiendo la pregunta, la respuesta la conocerán"

Este miércoles Bayern Múnich y Atlético de Madrid se ven las caras en el Allianz Arena. La Champions League 2020/2021 arranca una nueva edición con una fase de grupos apasionante. El conjunto rojiblanco no lo tendrá fácil para estar en octavos y es que en su mismo grupo está el gran favorito al título y que, además, es el vigente campeón.

En la previa del partido en Múnich, Diego Pablo Simeone compareció en rueda de prensa. El técnico argentino tuvo que responder a varias preguntas sobre su papel de favoritos en la máxima competición continental. 'El Cholo', fiel a su filosofía, contestó que "la respuesta la conocerán". "No nos alejamos del partido a partido", añadió.

El Atlético de Madrid sabe lo que es jugar una final de la Champions League, pero no ganarla y, por este motivo, también se le preguntó al técnico argentino por si este torneo es su asignatura pendiente. "Mi asignatura pendiente es mejorar al club y competir", afirmó Simeone.

Sin papel de favoritos

"La verdad es que no nos detenemos a escuchar lo que de afuera puede venir, estamos en el camino de seguir progresando, ser regulares en el juego, ser sólidos como equipo y jugamos mañana contra un rival importante intentando llevar el partido a donde podamos hacer daño".

'El Cholo' Simeone, en un partido del Atlético de Madrid LaLiga

Partido a la contra

"Yo creo que todos los equipos necesitan espacios. Muy pocos logran ser contundentes en pocos metros y con pocos espacios. Lo hemos visto en el parón de selecciones y en Liga y los espacios son favorables para poder lastimar. Cuando uno tiene que proponer y cubrir 50 metros, romper en desmarques, tirar de media distancia… no es fácil y pocos equipos pueden tener esa regularidad. A veces lo hacemos bien, otra nos cuesta y nos sentimos mejor cuando tenemos más espacios. La historia del club es esa y nosotros la hemos podido mantener".

¿Favoritos para la Champions?

"Entiendo la pregunta, la respuesta la conocerán. No nos alejamos del partido a partido, no pensamos en lo que pueda pasar más de mañana. El entrenador del Bayern contaba lo mismo que yo, la temporada pasada fueron partido a partido y ganaron los once que jugaron. Si lo dice el campeón, un mensaje con el que trabajamos desde hace años, bienvenido sea".

Duelo ante el Bayern

"Es la tercera vez que nos vamos a enfrentar a ellos desde 2016 y desde 1974 pasaron años para volver a enfrentarnos contra uno de los mejores del mundo y eso es emocionante. Se defiende con trabajo, responsabilidad y criterio para trabajar en equipo, opciones vamos a tener y habrá que estar lucidos".

Simeone dando indicaciones durante un partido del Atlético EFE

¿Son favoritos?

"Te vuelvo a responder lo mismo, no escuchamos lo de afuera, nos exigimos a nosotros mismos primero y tenemos claro el objetivo de la temporada. Queremos llegar a él partido a partido, no hay otro camino, todo lo que se sueñe son fantasías, lo que cuenta en el fútbol y en la vida es el día a día".

Bajas de Saúl y Giménez

"Son ausencias importantes, pero los que entren lo harán con la misma ilusión, eso me entusiasma".

La Champions, ¿asignatura pendiente?

"Mi asignatura pendiente es mejorar al club y competir".

Joao Félix

"Mañana es un partido más, como será el del sábado, el del martes y no hay un partido para mostrar eso. Joao Félix lo viene haciendo en esta última etapa que comenzamos este campeonato. No creo que un partido uno elija mostrar esto, se siente, se trabaja, se transmite y se hace naturalmente y no tengo dudas de que Joao lo hará".

