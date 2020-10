Así fue el penalti a favor del Getafe que protestaron los futbolistas del Barça

La sorpresa del Cádiz en el Di Stéfano ante el Real Madrid no es la única que ha dejado la jornada 6. El Getafe también golpeó primero en su partido frente al Barça, celebrado el mismo sábado 17 de octubre en el Coliseum Alfonso Pérez. El gol de los azulones, con el que se abría la lata, llegó desde el punto de los once metros después del penalti de De Jong sobre Djené.

La acción no consigue unidad de criterios. Un exárbitro como Andújar Oliver ha señalado que "De Jong pisa a Djené". "Pero no creo que sea suficiente para señalar el penalti", ha confirmado después. Mientras que los comentaristas de Movistar LaLiga como Álvaro Benito o Maldini sí creían que la jugada era punible como penalti.

Contacto hubo, la cuestión es si era suficiente. En acciones como esta, que son de interpretación del árbitro, desde el VAR tampoco pueden entrar a valorar mucho más porque fue el colegiado principal del partido el que señaló la pena máxima. Interpretación al fin y al cabo de Soto Grado. El defensa togolés protege con el cuerpo y el holandés llega tarde y le pisa. El resto es historia.

Piña de los jugadores del Getafe para celebrar un gol en La Liga Reuters

Luego llegó el turno de Jaime Mata. El delantero del equipo azulón no falló desde el punto de los once metros. Es todo un especialista en penas máximas y no es algo que se pueda decir en vano, ya que no hay otro futbolista en la historia del Getafe que haya marcado más goles de penalti que él.

Polémica en Getafe

Celebración a lo grande del Getafe que veía como contra todo pronóstico se estaban imponiendo al Barcelona de Ronald Koeman. Quedaban todavía minutos por delante, pero los azulgranas se habían desquiciado en parte. Ya acabaron la primera mitad así después de que Soto Grado no sacase ni tarjeta amarilla a Nyom tras una acción con Messi.

Leo Messi se queja de un codazo de Nyom en el Getafe - Barcelona Reuters

Leo Messi se quedó entonces sobre el césped del Coliseum tapándose la cara con sus manos. El árbitro del encuentro sí que señaló la acción, pero no mostró ni la amarilla ni tampoco la roja a Nyom. Carlos Martínez, durante la retransmisión del partido, no daba crédito a lo sucedido: "Es que está a cuatro metros, es increíble que no saque nada". "No ha sacado nada y además con las otras tarjetas que ha mostrado", añadió.

