Carta de Neymar contra el racismo: "Me rebelé, esto no es aceptable"

Este domingo tuvo lugar un feo incidente durante el gran partido del fútbol francés entre Olympique de Marsella y PSG. Varios expulsados y también protagonistas. Desde Álvaro González a Neymar o Di María. Precisamente, el ex del Barça acusa al central español de racismo y un día después acaba de publicar una carta en sus redes sociales por este motivo.

"Ayer me rebelé. Me amonestaron con roja por querer pegar a alguien que me ofendía. Pensé que no podía irme sin hacer algo porque me di cuenta que los encargados no harían nada, o porque no se dieron cuenta o ignoraron el hecho. Durante el partido quise responder como siempre, jugando al fútbol, pero los hechos demuestran que no lo logré. Me rebelé...", comienza Neymar.

"En nuestro deporte, agresiones, insultos, forman parte del juego, de la disputa, no puedes ser cariñoso. Entiendo a este chico en parte. Todo es parte del juego, pero el racismo y la intolerancia no es aceptable", continúa el futbolista brasileño, quien mantiene que Álvaro González le dijo "mono hijo de puta".

"Yo soy negro, hijo de negro, nieto y bisnieto de negros también. Estoy orgulloso y no me veo a mí mismo diferente de nadie. Ayer quería que los responsables del juego (árbitros, asistentes) se posicionaran de forma imparcial y comprendí que ya no hay lugar para actitudes de prejuicio", prosigue el futbolista.

Antes de finalizar el internacional brasileño del PSG su comunicado con una reflexión: "Reflexionando y viendo toda la manifestación que sucedió, me entristece el sentimiento de odio que podemos provocar cuando en el calor del momento nos rompemos".

"¿Debería haberlo ignorado? Hoy con la cabeza fría sigo sí. Sin embargo, mis compañeros y yo pedimos ayuda a los árbitros y nos ignoraron... ¡Ese es el punto! Acepto mi castigo porque yo debería formar parte del deporte limpio, pero espero que 'los agresores' también sean castigados. El racismo existe, pero nosotros tenemos que pararlo, no más, suficiente", sentencia el brasileño.

Apoyo institucional

El propio PSG emitió un comunicado oficial este lunes para defender y apoyar a su futbolista: "El Paris Saint-Germain apoya firmemente a Neymar Jr., quien denunció haber sido objeto de insultos racistas por parte de un adversario. El club recuerda que no hay lugar para el racismo en la sociedad, en el fútbol o en nuestras vidas y pide a todos que se pronuncien en contra de sus manifestaciones en todo el mundo".

Álvaro González y Neymar Jr., futbolistas de Olympique de Marsella y PSG Reuters

"Desde hace más de 15 años, el club está fuertemente comprometido en la lucha contra todas las formas de discriminación junto a socios como SOS Racismo, Licra y Sportitude. El Paris Saint-Germain cuenta con la Comisión Disciplinaria de la LFP para investigar y aclarar estos hechos. El club está a su disposición para colaborar en las investigaciones", señala la nota del conjunto francés.

