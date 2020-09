Álvaro González se defiende de la acusación de Neymar y este le sigue llamando racista

La polémica entre Álvaro González y Neymar Jr siguió durante la noche tras las lamentables imágenes vistas en el PSG - Olympique de Marsella. Después de decir que de lo único que se arrepentía era de no "haber dado a ese gilipollas en la cara" y pedir que salga la imagen en la que el español le dice "mono hijo de puta", el central salió en las redes sociales para dejar claro que no le había dicho absolutamente nada racista.

"No existe lugar para el racismo. Carrera limpia y con muchos compañeros y amigos en el día a día. A veces hay que aprender a perder y asumirlo en el campo. Increíbles 3 puntos hoy. Allez l'OM", escribía en su cuenta de Twitter Álvaro para explicar lo sucedido sobre el campo.

No tardó nada en volver a contestar el jugador del conjunto parisino para volver a atacarle. "Acepto que no eres un hombre para asumir tu error, perder es parte del deporte. Ahora, insultar y traer el racismo a nuestras vidas no, no estoy de acuerdo. ¡No te respeto! ¡No tienes personalidad! Asume lo que tu dijiste... ¡Sé un hombre! ¡Racista!", escribió en respuesta al tuit del jugador del Olympique de Marsella.

Você não é homem de assumir teu erro, perder faz parte do esporte. Agora insultar e trazer o racismo pra nossas vidas não, eu não estou de acordo. EU NÃO TE RESPEITO! VOCÊ NÃO TEM CARÁTER! Assume o que tu fala mermão ... seja HOMEM RAPÁ ! RACISTA — Neymar Jr (@neymarjr) September 14, 2020

El clásico francés dejó feas acciones sobre el terreno de juego, donde hubo escupitajos, acusaciones de racismo, entradas violentas y cinco expulsados al final del partido entre el París Saint Germain y el Olympique de Marsella. El choque arrastró las cuentas pendientes entre el español Álvaro González con Di María y Neymar. El argentino escupió al jugador del Marsella, al que Neymar, a lo largo del partido acusó de racismo en alusión a una presunta provocación previa.

Álvaro reclamó la participación del videoarbitraje, que no valoró la acción mientras el brasileño expresó al español que "racismo no" en varias ocasiones, en las que acusó al futbolista español de haber realizado expresiones racistas.

El árbitro y el VAR pasaron por alto la acción aunque intervinieron al final, cuando una trifulca entre gran parte de los jugadores en el césped se apoderó del choque. Lanvin Kurzawa, del París Saint Germain y Jordan Amavi, del Marsella, fueron expulsados con roja directa por enredarse en una pelea.

Los argentinos Leandro Paredes, de los locales y Darío Benedetto, de los visitantes, vieron la segunda amarilla y se marcharon también del césped. Y finalmente, el VAR advirtió al árbitro de una acción de Neymar con Álvaro González, que terminó con la roja para el brasileño.

En un minuto, ya en el añadido, cinco futbolistas fueron expulsados del clásico francés, que acabó con la victoria del Olympique Marsella y con la segunda derrota seguida del campeón.

La derrota

Fue el triste colofón a un partido intenso que se desequilibró en una acción que llegó a la media hora. Una falta ejecutada desde la zona de tres cuartos por Dimitri Payet fue rematada por Florian Thauvin, que se adelantó a la zaga y por el palo corto superó a Sergio Rico. Tuvo ocasión de empatar en varias acciones el equipo de París, sobre todo por el talento de Neymar. Perdió con el Lens, recién ascendido, el pasado jueves y ahora con el Marsella, que llevaba una década sin ganar en París a su rival.

