El Ayuntamiento de Madrid retira los bolardos pintados como el balón de La Liga

LaLiga presentó la semana pasada una iniciativa para dar a conocer el balón del campeonato nacional pintando los bolardos del centro de Madrid con los colores de la pelota oficial de Puma. Esto tuvo su repercusión en las redes sociales y muchos se mofaron de la posibilidad de que la gente se confundiera y los golpeara. Finalmente no le ha quedado otro remedio al Ayuntamiento de la capital de España que retirarlos ante varias quejas que recibieron.

Tal y cómo informó el programa Tiempo de Juego de la Cadena COPE, el consistorio habría tomado esta decisión después de que se hayan registrado quejas de lesiones por culpa de la confusión de estos bolardos con un balón normal. Esas mofas se convirtieron en realidad a lo largo de la semana donde algunos viandantes se han dejado el pie en esos elementos que el Ayuntamiento coloca para controlar el tráfico en zonas céntricas de la ciudad.

Estas réplicas del balón oficial de Puma tenían como objetivo, además de ser un elemento decorador para esos bolardos que habitualmente son de un color frío y oscuro, que se conociera cuál va a ser la pelota tanto de verano como de invierno durante la temporada 2020/2021. No han durado más de una semana en las calles de la capital del país.

🪨 El Ayuntamiento de @MADRID ha decidido retirar la publicidad de los balones de @LaLiga de las calles de la capital



Pese a las advertencias de LaLiga: "Peligro, no golpear" pic.twitter.com/9SRfOi2Qb3 — Tiempo de Juego (@tjcope) September 13, 2020

Los balones llevaban un mensaje de advertencia que ponía "no golpear, elemento rígido". A pesar de eso no han podido evitar esta llamativa pero lamentable situación. El problema es que algunos transeúntes no entendieron que, pese a los colores de la publicidad, debajo seguía estando una piedra. La imagen deja que desear entre los ciudadanos que realmente se han visto afectados.

Los balones

Para esta atípica temporada, Puma y LaLiga presentaron los dos balones oficiales, Accelerate y Adrenalina, con la campaña en las calles de Madrid para acercar a los aficionados ese elemento que siempre está en el punto de vista de estos. Transformaron más de 30 unidades de mobiliario urbano dándoles color y vida con los diseños de este año.

Tres zonas emblemáticas de Madrid tenían estos balones oficiales de la temporada 2020/2021 en sus bolardos: los accesos a la Plaza Mayor desde la Travesía de Bringas (frente al Mercado de San Miguel y la Cava Baja), la Puerta del Sol a la altura de la calle Preciados y la Plaza de Callao.

El Accelerate será el balón principal para la temporada, mientras que el Adrenalina será el que se utilizará en partidos como El Clásico, los derbis y otros encuentros decisivos. Estaba previsto que estas pelotas de Puma pasarán de la cancha a las calles durante 7 días, pero la campaña publicitaria no pasó más allá de los tres días ante los problemas que ha causado entre la población. La campaña en las redes sociales sí que seguirá adelante con los filtros para Instagram y TikTok.

[Más información: El Valencia de Javi Gracia saca su carácter y remonta el derbi al Levante]