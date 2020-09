Las posibles sanciones para Neymar Jr, Álvaro González y los responsables de la tangana

La Liga de Fútbol Profesional francesa se reunirá el próximo miércoles para decidir las sanciones a los cinco jugadores expulsados del partido que este pasado domingo enfrentó al París Saint Germain y el Olympique de Marsella. Serán los miembros de la comisión independiente los encargados de determinar el número de partidos en los que no podrán jugar los parisinos Neymar Jr, Layvin Kurzawa y Leandro Paredes, y de los marselleses Darío Benedetto y Jordan Amavi, todos expulsados durante el tiempo de descuento a raíz de una tangana multitudinaria.

Según el baremo disciplinario de la Federación Francesa de Fútbol, un jugador culpable de un "acto de brutalidad/golpe" puede ser castigado con una suspensión de hasta siete partidos si se produce con el juego parado, incluso aunque no haya habido lesiones. Este podría ser el caso, por ejemplo, de Kurzawa que golpeó en la cara a Amavi, quien le respondió con una acción similar.

El rango de posibles sanciones varía en función del criterio utilizado (comportamiento excesivo o inapropiado, incluso intimidatorio o amenazador, o empujones y golpes deliberados).

Álvaro González y Neymar Jr durante el PSG - Olympique de Marsella de la Ligue-1 EFE

La reunión también podría ocuparse de las acusaciones de racismo hechas por Neymar contra el defensor de Marsella Álvaro González, quien supuestamente fue objeto de un escupitajo del parisino Ángel Di María, según el Olympique de Marsella, y quienes mantuvieron una intensa discusión en Twitter incluso después del partido. La comisión puede decidir iniciar una investigación sobre estos presuntos actos basándose en el informe del árbitro y en las imágenes de televisión. Escupir puede resultar en una suspensión de hasta 6 partidos.

La trifulca

El clásico francés dejó feas acciones sobre el terreno de juego, donde hubo escupitajos, acusaciones de racismo, entradas violentas y cinco expulsados al final del partido entre el París Saint-Germain y el Olympique de Marsella. El choque arrastró las cuentas pendientes entre el español Álvaro González con Di María y Neymar. El argentino escupió al jugador del Marsella, al que Neymar, a lo largo del partido acusó de racismo en alusión a una presunta provocación previa.

Álvaro reclamó la participación del videoarbitraje, que no valoró la acción mientras el brasileño expresó al español que "racismo no" en varias ocasiones, en las que acusó al futbolista español de haber realizado expresiones racistas.

La polémica entre Álvaro González y Neymar Jr siguió durante la noche tras las lamentables imágenes vistas en el PSG - Olympique de Marsella. Después de decir que de lo único que se arrepentía era de no "haber dado a ese gilipollas en la cara" y pedir que salga la imagen en la que el español le dice "mono hijo de puta", el central salió en las redes sociales para dejar claro que no le había dicho absolutamente nada racista.

"No existe lugar para el racismo. Carrera limpia y con muchos compañeros y amigos en el día a día. A veces hay que aprender a perder y asumirlo en el campo. Increíbles 3 puntos hoy. Allez l'OM", escribía en su cuenta de Twitter Álvaro para explicar lo sucedido sobre el campo.

No tardó nada en volver a contestar el jugador del conjunto parisino para volver a atacarle. "Acepto que no eres un hombre para asumir tu error, perder es parte del deporte. Ahora, insultar y traer el racismo a nuestras vidas no, no estoy de acuerdo. ¡No te respeto! ¡No tienes personalidad! Asume lo que tu dijiste... ¡Sé un hombre! ¡Racista!", escribió en respuesta al tuit del jugador del Olympique de Marsella.

