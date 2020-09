Klopp carga contra el modelo del Chelsea: "Son clubes propiedad de países y oligarcas"

El Liverpool puso punto y final a su temporada en octavos de final de la Champions. No consiguieron llegar a Lisboa y su derrota, que llegó contra todo pronóstico, impidió que revalidaran el título de la competición europea. Sin embargo, esa eliminación no ha trastocado los planes que hay en el club. Y es que con Klopp al mando, las dudas son mínimas.

El técnico, claro como siempre, ha defendido durante una intervención en BBC Radio el modelo de proyecto que tiene el Liverpool. Klopp destaca que no se han producido múltiples fichajes, ni una revolución en la plantilla. Menos todavía con la crisis económica que azota al fútbol derivada de la pandemia del coronavirus.

"Vivimos en un mundo en este momento con mucha incertidumbre". Es un mantra que Klopp intenta no olvidar y que, según ha señalado, algunos parecen no tener en cuenta. "A algunos clubes propiedad de países y de oligarcas les parece menos importante lo incierto que es el futuro". Un comentario que dirigió a uno de sus rivales en la Premier como el Chelsea de Abramovich.

"Nosotros somos un club diferente", subrayó. Klopp, para defender su postura, recordó que llegaron a la final de la Champions hace dos años, hace uno la ganaron y la temporada pasada consiguieron la Premier League. "Por ser el club que somos", ha indicado orgulloso. "No podemos cambiarlo de la noche a la mañana y decir que queremos comportarnos como el Chelsea, comportarnos como ellos".

Los de Londres "han fichado a muchos jugadores" y eso, aunque en un primer momento se puede ver como "una ventaja", Klopp también sabe que puede ser un arma de doble filo. "No puedes traer a los 11 mejores jugadores del mundo y esperar que, una semana después, jueguen el mejor fútbol que jamás hayan jugado". La adaptación es imposible porque "ese trabaja en el campo de entrenamiento". Esa es su ventaja.

"Hemos trabajado bastante tiempo entre nosotros, pero sé que la gente no quiere escuchar eso". Klopp, imparable como siempre, desgranó la filosofía de Anfield. "Por nuestras razones, las del club, siempre queremos mejorar, siempre queremos mejorar la plantilla, pero hay diferentes formas". Como ya dijo cuando le preguntaron sobre el fichaje de Messi: "Los números no son asumibles para nosotros. No podemos ni empezar a pensar en esto, está claro".

Los fichajes del Chelsea

Los de Londres se han gastado más de 200 millones de euros en una temporada donde los grandes fichajes no se barajaban. La Covid-19 había golpeado las economías de los equipos históricos del continente, pero el Chelsea no ha frenado su proyecto y a golpe de incorporación ha ido organizando su plantilla.

El más caro, por el momento, ha sido el fichaje de Havertz, procedente del Leverkusen y cuyo traspaso se ha tasado en 80 millones de euros. Si a eso se le suman los 40 'kilos' de Ziyech, los más de 50 de Chilwell y los también más de 52 millones de euros del delantero Timo Werner, el Chelsea se sitúa como uno de los clubes con mayor desembolso del mercado

