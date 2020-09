Forest Green Rovers: así es el club 100% vegano que ha 'fichado' a Bellerín y va a revolucionar el fútbol

¿Cómo se imagina el futuro del fútbol? Muchos son los que ponen el foco en lo tecnológico, pero hay un pequeño club -cada vez menos pequeño- que se lo figura de la manera más sostenible para el medio ambiente. El nombre de la entidad es Forest Green Rovers y actualmente juega en la League Two, que corresponde a la cuarta división del fútbol inglés.

Un club diferente que sueña con revolucionar el fútbol de una forma ecológica y que se presenta como el primer y único club vegano del mundo. El Forest Green Rovers está de actualidad por culpa de un futbolista español de primer nivel, Héctor Bellerín, que ha fichado por este equipo. No lo hace en el rol de jugador, sino como segundo máximo accionista de la entidad.

Bellerín, que compagina su profesión como futbolista con su lado personal más ecológico, se ha convertido en copropietario de este club ejemplar por su sostenibilidad. El lateral español, que ha mostrado su compromiso con la ecología recientemente recaudando fondos para plantar casi 60.000 árboles en la selva amazónica, da un paso más para "elevar la agenda ambiental en el fútbol".

El dueño del club es Dale Vince, millonario y fundador de Ecotricity, empresa de energía renovable de la que todavía es dueño. Vince fue quien dio un vuelco al club, fundado en 1889, cuando en 2010 lo compró y cambió su filosofía de forma radical. Bellerín jugó hace unos años un amistoso contra este equipo y quedó enamorado al momento de sus ideas, lo que con el paso del tiempo le ha llevado a convertirse en su copropietario.

La historia reciente del Forest Green Rovers y su transformación van de forma escalonada desde hace diez años. Desde paneles solares y puntos de recarga de vehículos eléctricos en The New Lawn -su estadio actual-, hasta su menú vegano del día de partido. El club señala en su web que se esfuerza "por ser el club de fútbol más ecológico del mundo".

Menú vegano para jugadores y aficionados

Para conocer al club hay que empezar por saber por qué se trata del primer club de fútbol vegano del mundo. El Forest Green Rovers reemplazó la carne roja y los bocadillos pesados por hamburguesas vegetarianas recién hechas, fajitas veganas y un menú giratorio de platos veganos de origen local, creando un gran impacto en los aficionados, jugadores e incluso en otros clubes, como señalan.

Lo que le llevó a dar este paso fueron los enormes impactos ambientales y en el bienestar animal de la ganadería y, de paso, eso le sirvió para mejorar el rendimiento de los jugadores y brindarles a los aficionados alimentos más saludables los días de partido.

El estadio más ecológico

Pero su plan para 'reverdecer' el fútbol va mucho más allá. Su plan más ambicioso por ahora, mientras lucha por escalar divisiones en la competición inglesa, es el estadio que quiere construir bajo el nombre de Eco Park. "El estadio de fútbol más ecológico del mundo", lo define el Forest Green Rovers. De momento, ya tiene una solicitud de planificación y quiere obtener el permiso para construirlo.

Diseñado por los arquitectos de renombre mundial Zaha Hadid Architects y hecho casi en su totalidad de madera reciclada, será el primero de su tipo en el mundo. Con capacidad para 5.000 aficionados, el Eco Park se ubicaría en un parque donde se plantarían alrededor de quinientos árboles y 1,8 kilómetros de nuevos setos.

Un club 100% verde

Aunque el hecho de querer construir un nuevo estadio, no quiere decir que el club siga apostando por iniciativas sostenibles en su actual casa, The New Lawn. El Forest Green Rovers, descrito por la FIFA como "el club de fútbol más ecológico del mundo" y el primer club del planeta en obtener la certificación de carbono neutral de las Naciones Unidas, lleva recorrido un largo camino recorrido para ganarse dichos reconocimientos.

Todo el club funciona con electricidad 100% verde y gas neutro en carbono de Ecotricity contando con paneles solares en el techo del estadio y el seguidor solar en la entrada del suelo. Incluso el césped en el que juega es sostenible, libre de pesticidas y herbicidas. El terreno de juego se pule con el 'Mow-bot' eléctrico, una cortadora de césped eléctrica dirigida por GPS, que funciona con energía extraída del sol. Y por si fuera poco, el club recolecta el agua de la lluvia debajo de la cancha para usarla en el sistema de riego y no tener que usar agua de la red.

Cada detalle está medido en este club modélico en los sostenible, instando al aficionado a seguir su ejemplo. En los alrededores del estadio se proporcionan puntos de carga de vehículos eléctricos.

El Forest Green Rovers llegó para cambiar el modo de entender el fútbol desde lo ecológico. Nadie dijo que el proceso sería veloz, pero su objetivo es "crear un club de fútbol verdaderamente sostenible, en algún lugar donde podamos demostrar el pensamiento y la tecnología sostenibles a una audiencia nueva y apasionada".

Este año, contando con la 'ayuda' de la Covid, han reducido la cantidad de electricidad que usan en un 18% y de gas en un superlativo 70%. Incluso con el agua adicional necesaria para el riego durante una primavera seca prolongada com esta, han reducido su huella de carbono en un 53% en comparación con la temporada pasada.

