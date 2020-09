El deporte no profesional se queda sin el nuevo protocolo anti Covid-19 por la falta de acuerdo

El Consejo Superior de Deportes (CSD) "ha constatado que no hay acuerdo para un protocolo común de retorno del deporte no profesional que aúne las posturas de las más de 60 federaciones deportivas y las Comunidades Autónomas", con lo que anunció "el retorno al esquema que primó durante la primera etapa de la pandemia", y aseguró que "resulta indispensable la realización de controles, como mínimo, antes del inicio de las competiciones, y después, con carácter aleatorio y reiterativo".



"Tras dos semanas de intensa negociación" y "pese al esfuerzo de todas las partes a favor de un acuerdo final, no existe consenso sobre la práctica de pruebas de detección del Covid-19 y sobre los términos en que debe producirse el retorno del público a las competiciones", según añadió el CSD en su comunicado de este martes.



"La falta de acuerdo es relevante en el ámbito sanitario en cuanto a la práctica de pruebas -PCR o serológicas- de detección de la enfermedad. El CSD se comprometió a contribuir económicamente a la creación de un fondo, nutrido también con las aportaciones de CCAA y las Federaciones, para sufragar esas pruebas, pero comprobó que las sensibilidades en este ámbito son distintas. Primero, entre las propias autonomías. Después, entre los deportes", aseguró.



En ese sentido, para el CSD "resulta indispensable la realización de controles, como mínimo, antes del inicio de las competiciones, y después, con carácter aleatorio y reiterativo".



"Todo ello como marco idóneo para garantizar la seguridad sanitaria de los verdaderos protagonistas, los deportistas. Si bien esta posición es compartida por una gran parte de los negociadores, el quórum no fue suficiente como para poder llegar a un acuerdo global en este punto", agregó en su nota.

La plantilla del Club Portugalete celebra en el vestuario Twitter

Regreso del deporte

Además, el Consejo Superior de Deportes "se ha comprometido a garantizar la actividad deportiva de los casi 5.000 Deportistas de Alto Nivel; de los deportistas olímpicos y paralímpicos; así como a propiciar el retorno de las competiciones femeninas de fútbol y baloncesto en las mismas condiciones que las masculinas, como prueba del compromiso inequívoco de este Gobierno con la igualdad".



"Por último, el Consejo quiere, pese a la falta de acuerdo a este nivel, trasladar un mensaje de agradecimiento a todos y cada uno de los participantes en la negociación, tanto del ámbito autonómico como del federativo. Ha quedado constatado que, pese a la falta de un acuerdo final, los representantes de los deportistas, públicos y privados, defienden siempre, desde posiciones en ocasiones diferentes, los intereses de los deportistas", concluyó.

