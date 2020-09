En Argentina dan un vuelco al 'Caso Messi': "Hay un 90% de opciones de que Leo siga"

Un par de horas después de que acabase sin llegar a ningún acuerdo la reunión que prometía poner paz en el 'Caso Messi' entre Josep Maria Bartomeu y Javier Bordas con Jorge Messi, Rodrigo Messi, padre y hermano de Leo, y Jorge Pecourt, el abogado de Cuatrecasas, desde el canal argentino TyC Sports se han atrevido a dar por casi segura la continuidad del genio de Rosario en el Camp Nou.

"Hay un 90% de opciones de que Messi siga en Barcelona. Este jueves tendrá una decisión definitiva", sentenciaba el periodista Martín Arévalo, el mismo que desveló al mundo el famoso burofax con el que Leo comunicaba al club que quería dejar el club pidiendo la carta de libertad de forma inmediata. El canal argentino encendía las redes ante este posible cambio de rumbo en el culebrón que está calentando este final de verano.

Además, Arévalo aseguraba que este jueves será decisivo. "Messi está evaluando seriamente quedarse en Barcelona hasta 2021 e irse por la puerta grande al finalizar su contrato. Este jueves define Leo Messi. Pero hay un nuevo escenario: existen chances concretas de que el mejor del mundo siga hasta junio de 2021 y cumpla su contrato. A esta altura lo está evaluando. Los dirigentes le pidieron por favor que se quede. Leo resolverá en breve. Y comunicará. Veremos cómo termina", concretaba el periodista.

De hecho, esta información fue refrendada desde otra cadena argentina, Fox Sports. Marcelo Sottile aseguraba durante el programa 90 Minutos que "desde el entorno de Leo afirman que la reunión fue buena y crece la posibilidad de continuidad por una temporada más en Barcelona". Desde el país del todavía '10' del Barça han dado una vuelta de tuerca a la situación de Messi.

Cumbre sin éxito

El padre y agente del futbolista ha mantenido durante la reunión que Leo Messi ya no se siente jugador del Barcelona y que su deseo de abandonar el conjunto azulgrana no ha cambiado desde que mandase ese burofax. Mientas que Bartomeu también mantiene su firme postura: no negocia la salida del jugador.

Desde el Barcelona insisten en que Messi no está en venta y no lo va a estar. La solución al entuerto parece lejos de llegar, al menos para que las dos partes acaben satisfechas. En el Barça se remiten a la cláusula de 700 millones de euros y aseguran que su deseo es que Messi continúe formando parte del conjunto blaugrana, el cual comienza un ilusionante proyecto con Koeman a los mandos. Los Messi, Leo no acudió a la reunión y se mantiene recluido en su domicilio junto a su mujer e hijos, han afirmado a Bartomeu y Bordás que el rosarino ya no se siente futbolista del Barcelona y que da por acabada la etapa en Can Barça, la cual ha durado 20 años. Es este el principal motivo por el cual Lionel Messi no se presentó ni a las pruebas PCR ni tampoco a los entrenamientos que comenzaron el pasado lunes en la ciudad deportiva de los azulgranas. Además, la parte del futbolista ha recordado el tema cláusula, que aunque vencía en junio, por temas de la pandemia es aplicable a este momento.

