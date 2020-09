Novak Djokovic consigue el 25-0 y sigue adelante en el US Open

Novak Djokovic, tras ganar a Kyle Edmund en el US Open 2020 EFE

US OPEN

El serbio Novak Djokovic aunque cedió un set ganó este miércoles por 6-7 (5), 6-3, 6-4 y 6-2 al británico Kyle Edmund, 44 del mundo, y avanzó a la tercera ronda en el US Open.

Djokovic, de 33 años, invicto en lo que va de la temporada 2020 con marca de 25-0, se medirá en la tercera ronda con el alemán Jan-Lennard Struff, vigésimo octavo cabeza de serie, al que ya ganó la pasada semana en las mismas pistas de Flushing Meadows, en cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati. El duelo entre el número uno del mundo y Struff será el quinto con ventaja de 4-0 en los enfrentamientos anteriores.

Después de tres horas y 13 minutos de acción, en las que la emoción e igualdad solo estuvieron presentes en la primera manga, cuando el resto de Edmund, de 24 años, aguantó al servicio del serbio y el tenista británico hizo valer también el poder del suyo. En el 'tie-break' los puntos decisivos cayeron del lado de Edmund que se llevó el premio de consolación de haber sido el primero que le hizo perder un set a Djokovic en el Abierto del 2020.

Luego, como ya es habitual, Djokovic, con un golpe de derecha desde el fondo de la pista intratable, poco a poco agotó las fuerzas físicas de Edmund, que lo intentó todo, pero no pudo evitar la derrota. Djokovic acabó con 16 saques directos y tres dobles faltas, mientras que logró 52 golpes ganadores contra 34 errores no forzados para sumar un total de 140 puntos ganados. Mientras que Edmund terminó con 7 'aces' y seis dobles faltas y 27 golpes ganadores contra 36 errores no forzados.

Los españoles

El joven español Alejandro Davidovich, 99 del mundo, aseguró este miércoles su pase a la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos al vencer en cuatro sets, 6-4, 1-6, 6-2 y 6-2, al polaco Hubert Hurkacz, vigésimo cuarto cabeza de serie.



Davidovich, de 21 años, se medirá con el ganador del partido que este miércoles disputan el británico Cameron Norrie y el argentino Federico Coria. El español necesitó de 2 horas y 47 minutos para conseguir la victoria en el que fue el primer duelo entre ambos tenistas en el circuito profesional.

¡Menuda alegría! @alexdavidovich1 se mete por primera vez en tercera ronda de un Grand Slam tras un partidazo ante Hurkacz



La promesa del tenis español hizo un gran juego desde el fondo de la pista y siempre fue el que estableció el ritmo con sus excelentes golpes de derecha y el revés a dos manos, para superar el tenis más agresivo de Hurkacz, de 23 años y 33 del mundo.

El polaco hizo valer la potencia de su saque, con el que consiguió 17 'aces', pero cometió 4 dobles faltas, por 2 y 2 del tenista español. Davidovich se convierte en el primer español que alcanza este año la tercera ronda del Abierto de EE.UU.

El español Pablo Carreño, vigésimo cabeza de serie, ganó este miércoles en el Abierto de Estados Unidos por 6-1, 6-2 y 6-2 al local Mitchell Krueger, 198 del mundo, y avanzó a la tercera ronda del torneo.

El dominio de Carreño fue completo al necesitar apenas una hora y 33 minutos para conseguir la victoria que le permitirá enfrentarse en la próxima ronda al ganador del partido que disputan el también estadounidense Steve Johnson, decimosexto cabeza de serie, y el lituano Ricardas Berankis. Carreño, de 29 años, 27 del mundo, que disputa el séptimo Abierto, logró alcanzar la tercera ronda por segunda vez consecutiva y la quinta desde que hizo su debut en el 2014.

El duelo contra Krueger fue siempre favorable a Carreño al conseguir 31 puntos ganadores contra 11 errores no forzados y no cedió nunca el saque, tras cuatro 'aces' y apenas una doble falta. Mientras que hizo cinco 'break' a Krueger, de 26 años, que cometió 28 errores no forzados ante la solidez del juego de Carreño en el intercambio de golpes. Carreño acabó con un total de 82 puntos ganados por apenas 42 del estadounidense. Si alcanza la cuarta ronda podría enfrentarse a Novak Djokovic.

