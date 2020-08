Pjanic, aislado por coronavirus: "No tengo olfato y gusto pero me siento bien"

Miralem Pjanic tendrá que esperar para comenzar a trabajar como el flamante fichaje del verano del Barcelona después de que el domingo se confirmase que había dado positivo por coronavirus.

"Miralem Pjanic ha dado positivo en la prueba PCR a la que se sometió el sábado 22 de agosto después de tener algunas molestias. El jugador se encuentra bien de salud y está aislado en su domicilio", rezó el comunicado del Barça.

El propio futbolista mandó un mensaje a través de sus redes sociales para tranquilizar a sus seguidores y también a los aficionados de su nuevo club. Fue hace unas semanas cuando se confirmó que abandonaba la Juventus para jugar en el Barcelona, mientras que Arthur Melo cogía el rumbo contrario.

Quiero tranquilizar a todos los que se preocupan por mi, estoy bien y por suerte soy asintomático. Lo que nos ensañan estos días es que no podemos dar nada por sentado. Estamos tranquilos y respetemos las reglas

"Quiero tranquilizar a todos los que se preocupan por mi, estoy bien y por suerte soy asintomático. Lo que nos ensañan estos días es que no podemos dar nada por sentado. Estamos tranquilos y respetemos las reglas. Nos vemos pronto", escribió el futbolista junto a dos corazones, uno azul y otro rojo, colores de su nuevo equipo.

Ni olfato ni gusto

Después de este primer mensaje han llegado nuevas declaraciones del futbolista, quien no viajará a la Ciudad Condal hasta dentro de dos semanas por estar aislado al haberse infectado. El propio Pjanic ha asegurado que se encuentra bien, pero que sí está notando los efectos de la Covid-19.

"No tengo mayores problemas y me siento bien. Solo que no tengo los sentidos del olfato y del gusto", ha confirmado un Pjanic que permanece aislado en su domicilio y que ha hablado para la Federación de Fútbol de Bosnia. Precisamente, tampoco su país podrá contar con él para los próximos compromisos.

A principios de septiembre están fijados varios partidos de selecciones, en lo que se refiere a Europa correspondientes a la Liga de Naciones. Bosnia debe enfrentarse a Italia y Polonia el 4 y el 7 de septiembre respectivamente, pero Dusan Bajevic no podrá contar con Miralem Pjanic por su positivo en el test PCR.

Primer contratiempo para el centrocampista en la nueva aventura de su carrera. Aunque este no es el primer positivo por la Covid-19 que se produce en Can Barça, otros como Umtiti o Todibo también dieron positivo en las pruebas cuando regresaron en su día a los entrenamientos.

