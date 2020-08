El Barça veta a Arthur en el Camp Nou

El brasileño Arthur Melo no ha podido acceder al Camp Nou para presenciar el Barcelona - Nápoles de Champions League, al no tener el resultado de la prueba PCR a la que se sometió el viernes a su llegada a Barcelona.

El Barcelona no ha autorizado la entrada al jugador porque no dispone del resultado de la prueba de PCR, después de que Arthur estuviera dos semanas de vacaciones en Brasil, uno de los países más azotados por la pandemia. El club catalán no ha acreditado al jugador, debido a las medidas de seguridad por la pandemia de coronavirus y el protocolo sanitario impuesto por la UEFA.

Después de declararse en rebeldía tras su pase al Juventus de Turín, Arthur Melo, que tiene contrato con el Barcelona hasta el 1 de septiembre, quiere reconducir la situación con el club catalán y tiene prevista próximamente una reunión con el director técnico, Eric Abidal.

Arthur Melo, durante un partido con el Barça fcbarcelona.es

Arthur Melo llegó la madrugada del viernes a Barcelona y acudió a media tarde a la Ciudad Deportiva Joan Gamper y, tras someterse a un test de coronavirus, se puso a disposición de la entidad azulgrana. El brasileño regresó a Barcelona, después de negarse a reintegrarse a la disciplina del club azulgrana el pasado 27 de julio, como gesto de buena voluntad en búsqueda de una solución sobre su relación actual con el club.

Pasó las pruebas

A su llegada a Barcelona, Arthur se sometió a las pertinentes pruebas por el coronavirus, paso previo necesario para hacer efectiva su reincorporación a la disciplina del club este viernes. Arthur estaba citado el lunes 27 de julio para someterse a unas pruebas de la Covid-19 antes del regreso a los entrenamientos previsto para el día siguiente, pero tampoco se ha presentado.

El jugador adujo que el entrenador del Barcelona, Quique Setién, le habría comunicado que no iba a jugar más con el Barça y al brasileño tampoco le ha gustado como el club ha manejado su pase al Juventus, viajando el día después del partido en Vigo y sometiéndose en Turín a un reconocimiento médico. Después firmó con los piamonteses hasta junio de 2025 por 72 millones de euros más diez en variables.



No le esperan

El técnico, en la previa del partido, informó de que no volvió a hablar con él después de que se negara a regresar. "Sé de él por el club, es algo que trasciende a mi posición", recalcó.



Sobre su caso también se pronunció el presidente Bartomeu. "Arthur tenía una oferta muy buena de un club. Nos la explicó y resulta que en ese club hay un jugador, Pjanic, que al Barça le interesaba desde hacía tiempo. Y se llegó a un acuerdo. Pero la decisión de irse del Barça la toma Arthur. Porque aquí no se había consolidado como un jugador indiscutible", indicó.

Bartomeu confirmó que a Arthur el club le incoará un expediente disciplinario: "Si sus razones no son justificadas, habrá una sanción económica, eso seguro. Aparte de que un trabajador, si no trabaja, no cobra. Lo que ha hecho es una falta de respeto para sus compañeros, porque el equipo tiene ganas de hacerlo bien en la Champions. Y también para el club", afirmó.

