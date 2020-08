El Barça negociará por Lautaro Martínez cuando termine la Champions League

Los fichajes este verano serán escasos y con bajas cifras. O al menos ese es el plan que predomina entre la mayoría de los clubes. El Barcelona ha tenido que cambiar algunos de sus planes, pero hay un jugador en el que siguen pensando a pesar de las dificultades económicas. El delantero Lautaro Martínez, todavía perteneciente al Inter, apunta a ser protagonista del mercado.

El jugador de 23 años sigue compitiendo en la Europa League tras el reciente triunfo del club italiano ante el Getafe. Igualmente, durante este tiempo el Barcelona no entrará a negociar por su fichaje. Bartomeu, presidente de la entidad blaugrana, ha sido el encargado de aclarar cuál es la situación del delantero en una entrevista con Bein Sports.

El máximo mandatario culé ha dejado claro que hasta que no acaben las competiciones continentales no empezarán a negociar. "Hablaremos con el Inter cuando acabe la Champions", ha asegurado, al igual que harán con otros "muchos clubes" aunque siempre manteniendo la máxima de que no habrá "grandes operaciones en el mundo del fútbol entre los grandes clubes europeos".

Lautaro Martínez celebra un gol con el Inter de Milán Reuters

Un cambio de guion después de que hace unos días se paralizara la operación. Ese stop en el camino se debía, como ha dado a conocer el mandatario, a la llegada de la Champions y la concentración en los resultados deportivos.

Lautaro ha conseguido firmar una temporada bastante positiva. Ha disputado casi todos los partidos en la competición doméstica, alcanzando los 14 goles en 35 encuentros disputados. Más importante ha sido su papel en la Champions, donde logró cinco goles en los seis encuentros que llegó a disputar. De hecho, llegó a marcar al propio Barcelona.

La renovación de la plantilla

Más allá del fichaje de Lautaro, un nombre que lleva sonando varias temporadas para recalar en España, el Barcelona se enfrenta a varias renovaciones importantes. Una de ellas es la de su portero, Ter Stegen, que hace unos días hizo saltar las alarmas al dejar en el aire su continuidad en el Barcelona.

El presidente del Barcelona destacó que se trata de "un jugador y persona excelente" cuya renovación se ha paralizado por la situación pandémica. "Hay que esperar para afinar su renovación, pero su futuro pasa por renovar con el Barcelona y hablaremos cuando haya serenidad", ha informado el mandatario.

"Tenemos portero para años porque es muy joven y ha demostrado tener una gran calidad", ha respondido Bartomeu. Una situación que se amplía a jugadores como Leo Messi, envuelto en rumores sobre una posible marcha al Inter en estos últimos días. Bartomeu, tranquilo, no duda de que "siempre ha dicho que quiere terminar su vida profesional en el Barcelona" y, por tanto, "dentro de muchos años más dejará de ser jugador fútbol pero lo hará en el Barcelona".

La crisis del Barça

El conjunto catalán terminó de la peor manera posible la temporada. Una derrota en su propio estadio ante Osasuna y una crisis abierta en el seno del vestuario. La relación con Setién quedaba tocada y tuvieron que mantener una conversación para sofocar los ánimos.

El propio Bartomeu ha querido cerrar filas en torno a Setién, que "tiene contrato para la próxima temporada" y ha subrayado la autocrítica realizada por sus jugadores. "Se ha hecho autocrítica positiva entre todos. Nos encontramos en una situación en la que sabemos donde están los posibles errores y a partir de ahí tenemos que crecer para corregirlos".

[Más información - Bartomeu: "Deseo que lo que leo sobre Tebas y su familia no sea cierto"]