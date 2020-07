Pjanic se emociona en la celebración de su fichaje por el Barça

No todos los días se puede decir que has fichado por el Barça. Eso debió de pensar Miralem Pjanic, ya jugador culé tras el movimiento de mercado entre el club culé y la Juventus en lo que siempre se conocerá como una operación económica para que los dos equipos cuadren cuentas antes de cerrar lo que sería el ejercicio de la temporada 2019/2020, aunque, por las circunstancias del coronavirus, aún no ha acabado.

El jugador bosnio celebró en estos días este hito en su carrera una vez ha cumplido 30 años. Pjanic reunió a amigos y a familiares en una celebración particular por el momento que vive la sociedad con la pandemia, pero que no consiguió empañar el significado de poder decir que va a ser miembro de la plantilla de uno de los clubes más laureados de la historia y de la importancia del Barça.

De esta celebración ha trascendido una imagen de un Pjanic que no puede evitar las lágrimas delante de sus invitados. El centrocampista cae recostado en el hombro de un familiar tras no poder aguantar la emoción de cumplir prácticamente con un sueño. Este sentimiento ha llegado a la afición culé que, en su mayor parte, ha compartido la imagen con orgullo.

Las lágrimas de Pjanic en la celebración de su fichaje por el Barça

El Barça pagó por los servicios del bosnio 60 millones a la Juventus, club al que seguirá perteneciendo hasta que se finalice la temporada con la Champions League durante el mes de agosto. La carambola que ha provocado su llegada a la ciudad condal, con las idas y venidas de la operación, probablemente haya tenido en tensión al jugador que no pudo evitar fundirse en un abrazo a su padre.

