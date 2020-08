Higuaín: "Decir que soy un fracasado o que estoy gordo es no tener fundamentos"

Gonzalo Higuaín se ha sincerado en una entrevista en 90 minutos de Fox Sports. En su país se abre sobre lo que ha sido su carrera deportiva a lo largo de los años y se refiere también al futuro de su compatriota y amigo, Leo Messi. A la estrella del Barça le avisa sobre la Premier y le da un consejo para tomar una decisión sobre su futuro tras la última debacle europea del conjunto azulgrana.

A Messi se le ha relacionado, entre otros, con el Manchester City: "Yo sufrí mucho la liga inglesa. No logré adaptarme en seis meses. No tiene nada que ver con La Liga. Los defensas te 'cagan' a patadas y no se pitan como en España: pegan de lo lindo y son armarios. No sé cómo podría impactarle a Leo, pero siendo un jugador de otro nivel no creo que lo sufriera, pero es una liga muy complicada", dice sobre la Premier.

"No sé qué puede estar pensando Leo Messi. Ojalá que decida lo que él sienta que le va a hacer feliz. Digan lo que digan. Eso es lo más importante en una decisión. Elegir lo que uno siente que le va a hacer feliz, no lo que al otro le va a hacer feliz", le recomendó a Messi con quien ha compartido vestuario en la albiceleste.

Gonzalo Higuaín celebra un gol con la Juventus de Turín Reuters

Críticas día tras día

Respecto a las críticas que sigue recibiendo fue claro: "No pido que no me critiquen. No soy perfecto. Me pueden criticar y decir que no estoy para la selección o para seguir en Europa, pero de ahí a decir que soy un fracasado o que estoy gordo es no tener fundamentos para criticar a un jugador y le tienes que criticar desde otro punto de vista.

Futbolísticamente no me pueden criticar haciendo la carrera que hice y lo que logré en la selección. Cuando están faltos de fundamentos, quieren herirte por otro lado. Lo tengo claro. Ya no sufro más. Yo no falto el respeto jamás a nadie", añadió.

¿Traición al Nápoles?

"No me arrepiento de haberme ido del Nápoles a la Juve", dijo Higuaín. El ariete habló sobre aquel traspaso y el ruido que generó en la localidad napolitana donde todavía no es bien recibido. Sobre volver a visitar la ciudad bromeó, aunque luego dio su versión de por qué fichó por la Juventus:

"Ahora que está el coronavirus sí: me pongo una máscara y un gorrito y ya... (risas). No está en los planes. No creo que sea perdón. Ellos sintieron como que me fui al equipo más ganador. Uno tiene que elegir lo que piensa que le va a hacer feliz y le va a hacer crecer en su carrera, más allá del qué dirán. Y yo la tomé, le pese a quién le pese. Y no me arrepiento.

¿Cuántos jugadores han pasado de equipo a otro, de River a Boca, de Inter a Milan? ¿Traidor yo? A Ronaldo, a Pirlo, a todos estos cambiando y nadie les dijo traidor. Ya está. Son decisiones que uno toma. Metí 36 goles con ellos pero vino la Juventus y, ¿qué quieren que diga? ¿No a un grande de Europa? Me quise ir para poder ganar la Champions y no la gané por poco. La elección fue justa", explicó.

Su futuro

De cara a su futuro próximo mantiene la duda, aunque da un destino al que le gustaría ir dentro de no se sabe cuánto tiempo: "En un futuro sería lindo jugar en la MLS. Ahora estoy aquí y vamos a ver qué pasa. En cinco días empezamos a entrenar. Nos dieron pocas vacaciones por el coronavirus".