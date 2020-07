Lío en La Masía: la directiva no deja jugar los playoffs a su portero por negarse a renovar

El ya exguardameta del Barcelona B ha criticado la actitud de la directiva culé al no dejarle disputar los playoffs de ascenso a Segunda División. Sergi Puig, que a sus 22 años se ha encargado de defender la portería del equipo en esta reanudación de la temporada, no podrá jugar los partidos más importantes.

En una entrevista concedida a EFE, Puig ha indicado que la razón de que no dispute esta fase del campeonato está en las decisiones tomadas en la directiva, no desde el banquillo. Según el portero, tanto su entrenador como el entrenador de porteros del Barcelona B le habían transmitido su confianza.

Incluso sus compañeros conocían cuáles eran las intenciones del jugador. Sin embargo, la negativa a aceptar una primera oferta de renovación hizo que el club catalán trasladara al jugador que dejaban de contar con él.

Sergi Puig asegura en la entrevista que "son días de mucha reflexión", pues después de siete temporadas como culé, se ve obligado a analizar diferentes ofertas laborales para poder seguir adelante con su carrera profesional. Y, todo, por la tajante decisión de la directiva.

"Me hicieron llegar una propuesta, pero yo no era el primer jugador al que se la hacían. Entonces me di cuenta de que había gente por delante. Vi que antes se le hacía una propuesta a Lazar Carevic y que subía Arnau Tenas del juvenil. La propuesta no era la ideal para seguir y tener protagonismo. Podría haber continuado en el Barça, pero en el curso siguiente no hubiese sumado más minutos que en este", explica Puig sobre su situación en el equipo.

Josep María Bartomeu, presidente del Barcelona EFE

La negativa del Barça

Hasta ahí podría tratarse de algo habitual en todas las plantillas. Sin embargo, el problema surge cuando Puig pide que le amplíen el contrato un mes para poder disputar los playoffs y, una vez terminados estos encuentros, sentarse a negociar de nuevo. En ese momento, el Barcelona niega esa posibilidad: o renovación inmediata o sin playoffs.

"Se me pasó una propuesta de renovación que evidentemente incluía este mes de 'playoff' y lo que yo pedí fue esperar para negociar hasta después del 'playoff', en el cual yo tenía totalmente la voluntad de estar. Esto lo sabía todo el cuerpo técnico y mis compañeros. Pero al final el club me comentó que si yo no aceptaba la propuesta de renovación no me alargaba el contrato este mes de 'playoff'". Finalmente, esto es lo que ha ocurrido.

El Barcelona ha comunicado que ni Puig, ni sus excompañeros Chumi, Kike Saverio o Guillem Jaime serán de la partida en el próximo playoff de ascenso. Por el contrario, el conjunto catalán sí que podrá jugar con dos estrellas del filial: Ansu Fati y Riqui Puig. Ambos estaban en el primer equipo, pero desde la directiva blaugrana se ha confirmado que estarán "a caballo" entre el equipo de Setién y el primer filial.

El Barça B se jugará su ascenso a la segunda gran categoría del fútbol nacional después de terminar como segundo clasificado de su grupo. Su duelo será ante el Valladolid Promesas este mismo fin de semana, cuando podrán recuperar la categoría que ya defendieron hace cinco años.

[Más información - "Kubo pedía más que los 4,5 millones que costó Gustavo Maia al Barça"]