UEFA baraja no celebrar la final de la Champions League en Estambul: Lisboa coge fuerza

Los efectos del Covid-19 no solo pretenden afectar a la Champions League con la suspensión que está viviendo, si no también a posteriori. Turquía está pensándose muy seriamente la posibilidad de albergar la final de la máxima competición continental prevista este año en el Estadio Olímpico de Estambul, el Ataturk; el famoso lugar donde el Liverpool obró el milagro y remontó aquella cita de 2005 ante el Milan.

El hecho de que no se pueda albergar público en los estadios de fútbol, por lo menos hasta que acabe esta presente temporada, provocaría que la inversión que va a realizar la ciudad no tuviera una respuesta. Ante este escenario, la UEFA ya está estudiando otras posibilidades para no verse en un futuro sin lugar donde acoger la final de la Champions 2019/2020.

El New York Times y la Cadena COPE vienen informando de que la alternativa mejor colocada a estas alturas es Lisboa. La capital portuguesa cuenta con el Estadio Da Luz como principal coliseo para poder albergar la cita. Cabe recordar que allí se disputó la final de la Champions de 2014 donde el Real Madrid llevó en los últimos instantes del partido el choque a la prórroga con el gol de Sergio Ramos a la salida de un córner y conquistó finalmente La Décima.

El Estadio Da Luz del Benfica. slbenfica.pt

Esta decisión podría tomarse definitivamente en la próxima reunión del Comité Ejecutivo de UEFA prevista para el 17 de junio. Aunque las conversaciones con el comité organizador turco están previstas para la próxima semana. De hecho, la información que sale desde el organismo es que la relación es buena y que la idea principal sería postergar esa edición en Estambul para otros años.

