El equipo jamaicano de bobsleigh tira de un Mini Cooper para entrenarse para los JJOO

Una tarde cualquiera en Peterborogh, ciudad en el oeste del Reino Unido, puedes encontrarte a dos personas tirando de un Mini Cooper por una de sus calles. No son pocos los vecinos de esta localidad que, en un acto de caridad, han tratado de ayudar a esta pareja. Pero no, no tienen ningún problema en su coche, simplemente están entrenando para los Juegos Olímpicos.

No se trata de ninguna nueva modalidad, es simplemente un efecto más de los golpes de ingenio que ha provocado el coronavirus. La pandemia ha metido en sus hogares a gran parte de la población mundial y, en el caso de los deportistas, ha impedido que pudieran seguir con sus actividades habituales, ya fuera entrenamientos o competiciones. El bobsleigh, evidentemente, tampoco se ha librado.

Una pareja de jamaicanos reside en Inglaterra desde hace años para entrenarse y competir en esta modalidad de deporte invernal. Shanwayne Stephens y Nimroy Turgott se inspiraron en la pareja que en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1988 llegó a competir por primera vez sorprendiendo al mundo entero. 'Cool Runnings', película de 1993, inmortalizó este momento que estos dos quieren reeditar.

Durante estos días han sorprendido a los vecinos de Peterborough entrenando con este Mini ya que no podían acudir a su centro habitual. "Tuvimos que idear nuestras propias formas de replicar el tipo de empuje que necesitamos hacer. Por eso pensamos: ¿por qué no salir y empujar el coche?", explica Stephens. "Tenemos varias historias divertidas, algunos han venido a ayudarnos pensando que se nos había estropeado el coche. Después les explicábamos quiénes éramos y suelen mostrarse muy entusiasmados", relata este deportista de 29 años.

Mientras que la pareja femenina de Jamaica sí pudo estar en los últimos Juegos Olímpicos de Pyeongchang de 2018, ellos no se clasificaron por un puesto. Por eso han centrado todas sus energías en clasificarse para los JJOO de Beijing previstos para 2022. Ni el Covid-19 está privando de entrenar a esta peculiar pareja jamaicana. Ojalá reediten esa hazaña de 1988, pero esta vez terminando la competición ya que los participantes que se clasificaron para esa cita estrellaron su bólido.

