Ángel Torres destapa el plan de la UEFA para la Champions y la Europa League desde cuartos

Ángel Torres analizó el escenario que afronta su Getafe una vez se reanude el fútbol. Cree que acabar el 19 de julio les perjudicará de cara a afrontar la vuelta a la Europa League, ya en agosto. El presidente del Getafe desveló en El Transistor de Onda Cero que las competiciones europeas podrían jugarse en una sede única a partir de los cuartos de final.

"Si empezamos el fin de semana del 12 de junio y acabamos el 19 de julio, habría un parón y podría adelantar nuestros partidos la UEFA en vez de jugar el 2 y 3 de agosto. Nos haría mucho daño el parón pero la situación es atípica y hay que adaptarse", dijo sobre el calendario de La Liga y la Europa League.

"La idea de la UEFA es jugar a partir de cuartos de Champions y Europa League League en una sede y a partido único, pero no hay nada confirmado. Lo decidirán el día 17", añadió.

Afición del Getafe Getafe CF

Sobre la próxima temporada también dio una fecha respecto a La Liga: "Se habla del fin de semana del 12 de septiembre, pero hay que ver si algún equipo español llega a las finales de Champions o Europa League porque hay que darle algunas semanas de vacaciones".

Por último, se refirió a la polémica de los abonos: "Los reproches de otros clubes me dan igual, hubo una Asamblea y dije que si no hay consenso mi posición era regalarlos. Somos un club pequeño y cobrar el año que viene sin saber si pueden ir al estadio no me parecía correcto".