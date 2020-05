¿Corre peligro La Liga si Madrid o Barcelona no pasan de la Fase 0?

"Me gustaría que empezase La Liga el 12 de junio, pero no sé qué ocurrirá. No nos precipitamos. Dependerá de si hay repuntes o no de contagios. Eso no depende del fútbol, sino de la sociedad española", aseguraba hace unos días Javier Tebas en el programa El Partidazo #VolverEsGanar, de Movistar.

La vuelta a los entrenamientos de los equipos de Primera y Segunda en los últimos días ha sido el primer paso hacía la 'Nueva Normalidad' que el fútbol vivirá durante los próximos meses. Pero las fases fijadas por el Gobierno para que cada provincia puedan ir avanzando a su ritmo en la desescalada puede afectar a los conjuntos y a su preparación.

Esta semana hemos visto cómo, por ejemplo, el Real Madrid llevaba a cabo los primeros días de entrenamientos en Valvebebas. Los jugadores se han ejercitado por separado pero siempre bajo la dirección de Zinedine Zidane. El plan previsto es que en una segunda etapa catorce futbolistas puedan trabajar a la vez sobre el campo y en una tercera etapa, toda la plantilla pueda ejercitarse al mismo tiempo y como se hacía antes del parón por la pandemia del Covid-19. Desde este lunes así será.

Javier Tebas: "Me gustaría que LaLiga empezase el 12 de junio"

A vueltas con las fases

La posibilidad de entrenar de formar individual, en grupos reducidos o toda la plantilla a la vez no estará finalmente ligada a la situación en que se encuentra la provincia en que reside el equipo en cuestión. De esta forma, La Liga ha encontrado solución al primer problema en su desescalada.

Algunos equipos como los de la Comunidad de Madrid, los de Barcelona o Castilla y León, se encuentran en provincias o áreas en las que el Gobierno aún no ha autorizado el pase a la 'Fase 1 de la desescalada'.

Toda España avanza a Fase 1 menos Madrid, Barcelona y zonas de Castilla y León

La diferencia entre, por ejemplo, el Atlético de Madrid y el Valencia hubiera sido que los colchoneros, siguiendo el protocolo al pie de la letra, no habrían podido avanzar en sus entrenamientos hasta que la Comunidad de Madrid pasara a la 'Fase 1', como pronto el 25 de mayo. Por su parte, el Valencia, o cualquier equipo de una provincia en 'Fase 1' podría comenzar pronto con el entrenamiento en grupos de hasta catorce futbolistas.

Esta diferencia en la preparación de los equipos hubiera generado una ventaja competitiva a aquellos que puedan comenzar a entrenar en grupo antes, dado que llegarían al inicio de La Liga con más entrenamientos completados con todos los futbolistas juntos.

En total, siete clubes de Primera División y cinco de Segunda se habrían visto afectados por el retraso en su particular desescalada en los entrenamientos. La Liga trabajó para que esto no suceda y solicitó al Ministerio de Sanidad que permitiera a los equipos llevar un mismo ritmo de entrenamientos independientemente de la fase en la que se encuentre su provincia o área sanitaria. Así ha ocurrido finalmente.

La preparación física es una de las grandes preocupaciones de los futbolistas en las últimas semanas. "Llevamos mucho tiempo parados y con solo un mes de entrenamientos tendría más en cuenta que estemos mejor preparados para no tener riesgo de lesiones. Unos días más de entrenamientos no nos irían mal", aseguraba Gerard Piqué hace unos días en el programa El Partidazo #VolverEsGanar, de Movistar.

Gerard Piqué, sobre el regreso de LaLiga tras el coronavirus: "Sería necesario algunos días más para entrenar"

Nueva rutina para los partidos

Por el momento, la institución dirigida por Javier Tebas está a la espera de saber si el Gobierno aceptará o no su petición y se centra mientras en trabajar con los equipos de Primera y Segunda en un protocolo para los encuentros que restan por disputar una vez se dé comienzo de nuevo a la competición.

Entre las nuevas medidas que se impondrán destaca la de que los equipos viajarán en el mismo día del partido. Precisamente son los viajes entre provincias otro de los puntos que se pueden ver afectados por las diferentes fases en las que se encuentre cada ciudad.

Siguiendo al pie de la letra el guion desarrollado por el Gobierno para la desescalada en cuatro fases, una persona no puede viajar a otra provincia hasta que no se supere la 'Fase 3' y siempre y cuando viaje a otra área que también lo haya superado.

Esta cláusula ha preocupado a muchos que han imaginado que si Madrid o Barcelona no superan la 'Fase 3' antes del comienzo de La Liga, los equipos de estas ciudades no podrían viajar fuera de sus provincias para disputar los encuentros, pero la realidad es que esto no es así.

Todos los equipos podrán viajar por España sea cual sea la situación de su provincia o de la que visiten. Durante la desescalada está prohibido viajar entre provincias de forma lúdica pero no si existe una causa laboral.

La única preocupación de La Liga es que las plantillas viajen con la máxima seguridad evitando, en la medida de lo posible, cualquier riesgo de contagio. Es por esto que la institución presidida por Javier Tebas trabaja en poner a disposición de los clubes una serie de vuelos chárter para que muevan con más facilidad y con el menor riesgo de contagio que se pueda.

[Más información: Casillas ve compleja la vuelta del fútbol: "Es difícil que se guarden dos metros de distancia"]