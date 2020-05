Figo atiza al Gobierno por las fases de desescalada: "Esto es una puta ruina"

Como ya sucediese la pasada semana, el viernes se ha convertido en un día clave para los españoles. Todos miran a sus televisores, encienden sus radios o leen sus medios digitales favoritos para saber si sus provincias o zonas sanitarias -en el caso de Castilla y León- pasan de fase, se quedan como están o el complicado caso de retroceder, algo que todavía no se ha producido.

La Comunidad de Madrid, la zona metropolitana de Barcelona, así como varios territorios de toda Castilla y León son las únicas que no avanzan hacia la 'Fase 1'. Hay opiniones para todos los gustos, pero una de ellas se ha convertido en tendencia en redes sociales como Twitter por venir de quién viene.

Luis Figo se ha mostrado muy crítico por la decisión del Gobierno de mantener a la Comunidad de Madrid en la ya famosa 'Fase 0'. El exfutbolista portugués también ha hecho referencia a la que llaman 'Fase 0,5', a la que se ha aludido en los últimos días como una forma de dar un paso intermedio, con restricciones, pero sin tantas prohibiciones.

Hoy es el día de la quiniela para saber que comunidades pasan a seguinte fase pero nadie sabe que criterios hay que tener!!! quien decide ? Se comenta que Madrid pasará a la fase 0,5 pero antes había fase 0,5? ◘#estoesunaputaruina — Luís Figo (@LuisFigo) May 15, 2020

"Hoy es el día de la quiniela para saber que comunidades pasan a la siguiente fase pero ¡¡¡nadie sabe qué criterios hay que tener!!! ¿Quién decide? Se comenta que Madrid pasará a la Fase 0,5 pero ¿antes había fase 0,5?", escribió Figo en su cuenta de Twitter, al tiempo que acompañó su mensaje con el hashtag #EstoEsUnaPutaRuina.

Como me gusta que aparezcan todos los haters ◘◘◘◘ tranquilos que aquí deciden los científicos por eso al día de hoy Espana es el país de Europa con el confinamiento mas duro y con 27.500 personas fallecidas pero parece que es para estar contentos!! — Luís Figo (@LuisFigo) May 15, 2020

No todos se tomaron bien las palabras del portugués, quién no dudó en contestar a sus críticos: "Cómo me gusta que aparezcan todos los haters. Tranquilos que aquí deciden los científicos, por eso al día de hoy España es el país de Europa con el confinamiento más duro y con 27.500 personas fallecidas pero ¡¡parece que es para estar contentos!!".

