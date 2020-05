Mourinho: "No he pedido ningún aplazamiento, estoy desesperado porque vuelva la Premier"

Desde Inglaterra se afirma que jugadores y entrenadores no confían en el regreso de la Premier League con plenas garantías de que no haya contagios por la pandemia del coronavirus. Varios medios apuntaban que José Mourinho fue uno de los que más clara había dejado su posición sobre el reinicio del campeonato sin como mínimo un mes de preparación.

Sin embargo, en unas declaraciones difundidas por el Tottenham, Mourinho se ha mostrado tajante acerca de lo que opina. "No creo que mi posición en la reunión haya sido reflejada con fidelidad en la prensa. No he pedido ningún aplazamiento", ha asegurado el entrenador portugués.

"Quiero entrenar y estoy desesperado por que la Premier League vuelva tan pronto como sea posible y seguro, sobre todo ahora que estamos viendo cómo otras ligas se preparan para la acción", ha añadido The Special One para los medios del club inglés. Y es que la Bundesliga regresa este mismo fin de semana mientras que en Portugal y Austria ya se ha dado luz verde para que el fútbol vuelva a principios de junio.

Orgulloso de sus jugadores

El técnico luso ha señalado, al mismo tiempo, que está "extremadamente orgulloso" por el estado de forma en el que se encuentran sus pupilos: "Han mantenido su estado físico. Han demostrado una gran profesionalidad, pasión y dedicación. Todos hemos estado trabajando muy duro a través de sesiones de entrenamiento desde casa".

Mourinho en Champions League EFE

"Cada jugador ha estado extremadamente comprometido en términos de su trabajo individual y ahora esperamos la autorización para comenzar a trabajar en grupos pequeños nuevamente, lo que apoyaré plenamente", ha querido recalcar José Mourinho después de toda la polémica que se ha creado en Inglaterra al respecto de la posible vuelta de la Premier League ya en el próximo mes de junio.

