El Barça subasta su plantilla con la temporada por acabar: trueques con riesgo para poder fichar

Los problemas para fichar que tendrán la mayoría de los clubes de cara al próximo mercado está llevando al máximo el ingenio de algunos para negociar. Las consecuencias del parón han sido devastadoras para las aspiraciones económicas y ya planean por el escenario de las transferencias fórmulas no tan recurrentes hasta ahora como los trueques. El que podría ser el primero ya está en el horno y tiene que ver con el FC Barcelona y la Juventus.

Cada vez suena más fuerte la posibilidad de que Miralem Pjanic juegue la próxima temporada en el Camp Nou. Tiene un valor de 52 millones de euros, pero el Barça no pagará eso. Cogerá el puente aéreo Turín-Barcelona acompañado, mientras que a la inversa habrá otro vuelo. Los nombres clave: De Sciglio, de la Juventus, y Todibo y Rakitic / Arturo Vidal, del Barcelona.

Es la primera operación de esta índole que se fragua en el mercado, pero parece que no será la única en la que no se meta el Barcelona de cara al próximo verano. En la Ciudad Condal son conscientes que no hay capital para fichar. Ya se miraba al mercado con recelo este año tras pedir un préstamo el pasado para firmar a Antoine Griezmann y debe ingresar 124 millones (ya lleva 54 y faltan 70) antes de junio para cumplir el presupuesto de ventas que se fijó en las cuentas de esta temporada.

Miralem Pjanic, en un partido de la Juventus de Turín Instagram (@miralem_pjanic)

La crisis del coronavirus ha ahondado en los problemas económicos culés, llevando al Barça a un ERTE y a la reducción de los salarios del primer equipo. De ahí que solo se valore por ahora fichar realizando trueques. Pero es un arma de doble filo, más teniendo en cuenta lo alto que apunta el Barcelona con sus objetivos en un mercado que entrama tantas dificultades como el próximo.

El primer problema puede ser que esto desemboque en un problema de confianza de la plantilla, que está viendo como la mayoría de los nombres de sus integrantes se ven relacionados en intercambios si ni siquiera haberse reanudad una temporada en la que todavía están en juego La Liga y la Champions League. Y no son pocos los que están entrando en conversaciones con otros clubes.

Con la Juventus se ha puesto sobre la mesa a Todibo, Rakitic, Arturo Vidal y Arthur. El brasileño era el preferido del equipo de Turín, pero el jugador no quiere salir como ya indicó públicamente. Lo mismo con el croata, aunque en su caso parece que el Barça le busca una salida a toda costa.

Operación a tres bandas por Lautaro

El club catalán también habla con el Inter para fichar a Lautaro Martínez y se ha ofrecido a Rakitic y Arturo Vidal (este gusta a los neroazurri). Y paralelamente se llevaría una operación a tres bandas con el Manchester City implicado. Nélson Semedo iría al City, Joao Cancelo al Inter y esto ayudaría a que Lautaro recalara en el Camp Nou. El equipo de Milán parece que va cediendo, puesto que al principio 'amenazó' con Messi y Griezmann.

Neymar, durante el partido de Copa de Francia frente al Olympique de Lyon REUTERS

Neymar, ¿un imposible?

Y el sueño del Barça sigue siendo Neymar. Su precio está en torno a 160 millones de euros, cifra que no se pagará. El Barça solo contempla la operación si el PSG acepta jugadores como moneda de cambio y hay tres que gustan: Griezmann, Umtiti y Dembélé. No se descarta nada, aunque estas negociaciones irán para largo.

Hasta ocho jugadores están siendo vinculados y otros como Junior Firpo, Neto o Braithwaite podrían ser vendidos. El Barça ha ofrecido, de igual manera, a jugadores que públicamente han dicho que quieren seguir. No es buen momento para seguir mellando la relación el vestuario tras los rifirrafes de esta temporada y más teniendo en cuenta que aún queda toda la recta final de temporada.

El otro problema que asoma en el Barça es el peligro de reducir drásticamente su plantilla. Los huecos se podrían tapar con canteranos o cedidos, pero el Barça se arriesga con tanto intercambio a deshacerse de demasiadas piezas por 'cumplir' los sueños de Lautaro y Neymar y así perder fuerza en su plantilla.

