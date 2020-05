Laporta: "Estoy trabajando para presentarme a las elecciones del Barcelona"

Joan Laporta ha comenzado a hablar cada vez más a menudo. Lo que hace tan solo unos meses parecía complicado, se va tornando más factible con el paso del tiempo. Y es que ya no parece descabellado que el abogado se presente a las elecciones a la presidencia del Barcelona en 2021.

En declaraciones para TV3, el expresidente culé ha señalado que está ilusionado con la posibilidad de poder volver a ocupar el más alto cargo en Can Barça: "Estoy trabajando para presentarme. He sido presidente y me hace mucha ilusión volver a serlo. La situación en el Barça el 2021 será dramática y la tendremos que revertir. Estoy trabajando con gente de mi confianza, empresarios y personas de prestigio".

Además, Laporta no ha ocultado que le gustaría un particular retorno si es presidente: "Lo que más me gustaría es el regreso de Guardiola. Pero todos sabemos que esta es una decisión muy personal". Y de Guardiola a la opción de Xavi: "Ya está haciendo de entrenador y es él quien decidirá cuando es el momento ideal para ser el entrenador del Barça. No debe ser fácil dirigir a quien has tenido de compañero. Él sabrá cuando es el momento".

Regreso de La Liga

Laporta también ha dado su opinión sobre la posible vuelta de La Liga: "Me gusta más ganar La Liga en el césped. La queremos ganar compitiendo. Pienso que es bueno el regreso del fútbol siempre y cuando se tomen las medidas de seguridad y protección oportunas".

Laporta, expresidente del Barcelona: Foto: fcbarcelona.es

Para finalizar, Laporta ha señalado que el problema del Barça "es económico" y también se ha referido a Sandro Rosell: "Todo lo que le ha pasado ha sido desproporcionado e injusto. Una pesadilla. Podemos tener opiniones diferentes pero cuando se trata de humanidad no se puede ser rencoroso".

[Más información - Laporta deja en el aire su candidatura a la presidencia del Barcelona: "Estoy ilusionado"]