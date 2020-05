"La primera vez nunca se olvida": Dani Alves recuerda uno de sus momentos más especiales

A sus 37 años, Dani Alves sigue disfrutando del fútbol en Brasil y entre otras cosas tiene el sueño de jugar un Mundial más, el de Catar 2022. Pese a no estar ya en una liga de primer nivel, el ex del Barcelona se mantiene en buena forma y es feliz de vuelta en Brasil. Aún así, no quiere decir eso que no eche de menos España y se acuerde de los mejores momentos que vivió aquí como azulgrana o antes en el Sevilla.

Y es que Alves ha recordado en su Instagram una de sus victorias más especiales y que marcaría el comienzo de su camino hacia lo más alto. Se trata de la final de la Copa de la UEFA que el Sevilla ganó en Eindhoven ante el Middlesbrough y que cumple ya 14 años. Alves, el jugador con más títulos colectivos de la historia (41) recordó la hazaña en su perfil de la red social.

"Un día como este comencé a construir mi historia europea y, como dicen, la primera vez nunca se olvida. Quienes me conocen saben que no me importan los trofeos, lo que realmente me importa son los legados que él construye detrás de cada logro", reflexionaba.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dani Alves (@danialves) el 10 May, 2020 a las 3:28 PDT

Y continuaba: "Estoy orgulloso de haber ayudado al Sevilla a escribir grandes capítulos en su historia. No hemos cambiado la historia de Sevilla. Las historias no cambian, son lo que son y algunos privilegiados como yo son solo parte de este gran y victorioso libro", continuaba.

Por último mandó un mensaje de agradecimiento al Sevilla: "Eternamente agradecido al Sevilla por abrir sus puertas para poder entrar, salir y convertirme en el más victorioso en la historia de este deporte lleno de leyendas. Ahhh, y para aquellos que piensan que este libro ha terminado sus páginas, sigan pensando ... ¡que continuaré poniendo páginas doradas en esta humilde historia gigante!".