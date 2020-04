Dani Alves, acomplejado por el Madrid de Mou: "No jugaban sucio, no podían hacer otra cosa"

Dani Alves ha vuelto a mostrar su antimadridismo a pesar de llevar bastante tiempo alejado del entorno de los Clásicos. El exjugador azulgrana ha aparecido en las redes sociales contestando a una publicación que recordaba algunas de sus mejores frases durante su larga carrera matizando una de esas anecdóticos momentos que dejó el lateral en España.

El brasileño ha remarcado una frase que dijo después de uno de los Clásicos de la era Guardiola - Mourinho. Todo el mundo recuerda la infatigable polémica que edición tras edición traía consigo estos partidos. Alves dijo en una ocasión que los jugadores del Real Madrid de Mourinho "no sabía perder, jugaban sucio". Pues el lateral fue más allá en la madrugada de este domingo al lunes y explico que "no jugaron sucio, no podían hacer otra cosa... ¡nunca tuvieron otra opción!".

Alves no ha superado el complejo que tiene contra el Real Madrid desde esa época. Ya sea porque el equipo blanco no le eligió a él para formar parte de la historia del club o por el rencor que generó José Mourinho durante esa etapa en la que el Barça no digería bien ni las victorias. Los culés siempre estaban más preocupados por tratar de buscar la polémica con el portugués que de disfrutar de sus éxitos.

No jugaron súcio, no podian hacer otra cosa.... nunca tivieron otra opcion!! ◘ https://t.co/HcnQ7LXcQr — Daniel Alves (@DaniAlvesD2) April 19, 2020

El exjugador azulgrana ha vuelto a demostrar que no puede olvidar a su eterno enemigo ni aún estando en Brasil. Alves, ahora en São Paulo, da los últimos pasos de su carrera sin dejar a un lado toda la polémica que le rodeó durante su etapa más gloriosa.

