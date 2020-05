Chiellini, Balotelli y Melo sacan los trapos sucios: "Le daría dos bofetadas; se meaba encima"

Unas declaraciones de Giorgio Chiellini están dando mucho de qué hablar en Italia. El capitán de la Juventus ha concedido una entrevista en La Reppublica en la que hace promoción de su autobiografía 'In Giorgio' en la que carga contra compañeros y excompañeros de su dilatada carrera deportiva. Dos por encima del resto: Mario Balotelli y Felipe Melo.

"Confirmo todo lo que he escrito sobre ellos en el libro. Balotelli es una persona negativa que no tiene ningún respeto por el grupo. En la Copa Confederaciones de 2013 no echó ninguna mano y yo le habría dado dos bofetadas, se las merecía", dice sobre el actual delantero del Brescia y con quien compartió vestuario en la selección italiana.

Con Melo jugó en la Juventus, pero su relación no fue menos mala: "Y todavía peor era Felipe Melo: lo peor de lo peor. No aguanto a las personas que no tienen respeto y que siempre van a la contraria. Con él siempre estabas al borde de la pelea. Se lo dije también a la directiva: era una manzana podrida".

Chiellini también habló de otros jugadores y rivalidades, como la del Inter: "La gente va a entender lo que digo. Tengo un odio deportivo por el Inter como Jordan odia a los Pistons. Sin embargo, las veces que nos vimos fuera del campo, nos reímos. Cuando me rompí la rodilla, el mensaje que más me hizo feliz fue el de Javier Zanetti".

De Higuaín admitió "odiarle" antes de conocerle, pero le sorprendió despues: "Cuando le conocí me sorprendió. Los delanteros suelen ser egoístas, pero él no. Gonzalo es generoso y bromista. Es un chico que necesita cariño para alimentar su potencial".

Mario Balotelli, en su presentación con el Brescia EFE

Las respuestas de Balotelli y Melo

Las palabras de Chiellini no han tardado en obtener respuesta de Balotelli y Melo, que han cargado contra él con todavía mayor dureza.

"Al menos tengo la sinceridad y el coraje de decir cosas a la cara. Desde 2013 has tenido muchas oportunidades de hacerlo, comportándote como un hombre de verdad, pero no lo hiciste. Quién sabe qué dirás un día sobre tus compañeros hoy, extraño capitán... Si esto significa ser un campeón, entonces prefiero no serlo. Y nunca le he faltado al respeto a la camiseta de la selección". (Balotelli)

"Sería interesante conocer los episodios a los que se refiere. En cualquier caso, para mí no hay ningún problema en responder a 'este defensa'. Cuando estuve en Turín, nunca le falté el respeto a nadie: ni a mis compañeros de equipo, ni a los dirigentes, ni a la Juventus en general. ¿Dice que Balotelli debe ser abofeteado y que yo soy lo peor de lo peor y siempre había riesgo de pelea por mi culpa? Se meaba encima siempre. Lo siento: demasiado fácil hablar mal de otros con un libro. Tal vez 'este defensa' todavía está enfadado conmigo porque cuando me fui al Galatasaray los expulsamos de la Liga de Campeones. También con Brasil en la Confederaciones eliminamos a Italia y ganamos. Además, a nivel internacional, no ha ganado nada. Diciendo ciertas cosas ha demostrado ser poco profesional, es una falta de respeto y no digo más, hay cosas que deben permanecer en los vestuarios". (Felipe Melo)

